Prijedor planira izgradnju centra za odrasle s autizmom

Predstavnici Grada Prijedora i Udruženja građana „Plavi balon“ obišli su objekat u blizini Opšte bolnice „Dr Mladen Stojanović“ u kojem bi trebalo da bude smješten budući Dnevni centar za osobe s autizmom starije od 18 godina.

Riječ je o objektu koji će, u zavisnosti od tehničke procjene Zavoda za izgradnju grada, biti u potpunosti rekonstruisan ili uklonjen, nakon čega bi na istom mjestu bio izgrađen novi, savremeno opremljen prostor prilagođen potrebama korisnika.

Nakon obilaska lokacije i razgovora s predstavnicima nadležnih institucija, istaknuto je da postoji realna mogućnost da upravo ovaj prostor postane budući Zentar za dnevno zbrinjavanje i socijalizaciju osoba s autizmom.

Gradonačelnik Prijedora, Slobodan Javor, podsjetio je da je prethodno održan sastanak u Gradskoj upravi s roditeljima i predstavnicima Udruženja, te naglasio da Grad ostaje opredijeljen da sistemski riješi ovo pitanje.

„Želimo da kao lokalna zajednica pokažemo da vodimo računa o ovoj kategoriji stanovništva. Upoznati smo s problemom osoba sa autizmom koje su starije od 18 godina i koje nakon završetka školovanja ostaju bez mogućnosti adekvatne dnevne socijalizacije i stručne podrške. Naš cilj je da obezbijedimo trajno i održivo rješenje koje će roditeljima pružiti sigurnost, a korisnicima dostojanstven boravak i stručnu podršku“, rekao je Javor.

On je istakao da je Grad spreman da obezbijedi finansijska sredstva u skladu s pravilnicima resornog ministarstva, bilo za adaptaciju postojećeg objekta, bilo za izgradnju potpuno novog.

„Grad je spreman da iznađe finansijsku mogućnost, koliko god bude potrebno, da se prostor prilagodi ili da se gradi novi objekat. U narednih desetak dana imaćemo jasnu sliku stanja objekta - da li je potrebna adaptacija ili će se ići na rušenje i izgradnju novog“, naglasio je Javor.

Predsjednik Udruženja „Plavi balon“, Vojislav Nišević, istakao je da posjeta lokaciji predstavlja snažan podstrek za roditelje i članove udruženja, te izrazio zahvalnost gradonačelniku i Gradskoj upravi na razumijevanju i konkretnoj podršci.

„Ovo nam daje optimizam da ćemo projekat realizovati u što kraćem roku. Veoma je važno da je lokalna zajednica prepoznala značaj ovog pitanja. Prostor koji smo danas obišli ispunjava osnovne uslove - u gradu je, a opet izdvojen od gužve, ima dovoljno prostora za aktivnosti na otvorenom, parking i pristup za lica s poteškoćama u kretanju. Ostaje da se utvrdi u kakvom je stanju objekat i koliki su troškovi rekonstrukcije“, rekao je Nišević.

On je naglasio da bi, ukoliko projekat bude realizovan, Prijedor dobio drugi centar za osobe sa autizmom u Republici Srpskoj, što bi imalo i širi društveni značaj.

„Autizam je jedan od najčešćih razvojnih razvojnih poremećaja. U Prijedoru imamo 54 djece i osoba sa ovom dijagnozom. Ovo je priprema za budućnost - da utvrdimo sa kolikim brojem korisnika možemo raditi i kako organizovati funkcionalan sistem podrške, jer je autizam specifičan i zahtijeva stručan pristup“, naveo je Nišević.

U narednom periodu biće održan sastanak u Gradskoj upravi s roditeljima, predstavnicima Udruženja „Plavi balon“, nadležnim institucijama, predstavnicima bolnice i stručnim službama, kako bi se definisalo idejno rješenje i dinamika realizacije projekta.