Delegacija Istočnog Sarajeva u posjeti Nišu: Najavljeno unapređenje saradnje dva grada

26.02.2026

18:21

Делегација Источног Сарајева у посјети Нишу: Најављено унапређење сарадње два града
Foto: Grad Niš

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić i predsjednik Skupštine Grada Istočno Sarajevo Boško Jugović boravili su u Nišu, gdje su u Gradskoj kući razgovarali sa gradonačelnikom Dragoslavom Pavlovićem, njegovim zamjenikom Lukom Gaševićem i gradskom vijećnicom za kulturu Ivanom Cvetković o unapređenju saradnje dva grada.

Tokom sastanka ocijenjeno je da Niš i Istočno Sarajevo već imaju dobru saradnju, kao i da postoji prostor za njeno dalje produbljivanje. Istaknuto je da Istočno Sarajevo uspješno sarađuje i sa pojedinim niškim opštinama, ali da je podizanje saradnje na viši, institucionalni nivo od obostranog interesa.

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić poručio je da je cilj jače povezivanje obrazovnih i sportskih institucija, po uzoru na dobru saradnju pozorišta dva grada.

„Želimo da bliže i bolje povežemo škole i naše sportske klubove. Povezaćemo i gradske vijećnike kako bismo razmijenili najbolja iskustva i prakse i bili uslužniji prema građanima“, rekao je Ćosić.

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović istakao je da je međusobno povezivanje gradova važno zbog razmjene dobrih praksi, posebno u oblastima sporta i rada sa mladima.

„Oba grada mnogo ulažu u sport i mlade ljude. Vrata Niša su otvorena i želimo da naši mladi i sportisti odlaze u Istočno Sarajevo“, naveo je Pavlović.

Sagovornici su se saglasili da je očuvanje zajedništva i bliskih odnosa od posebnog značaja, podsećajući na istorijsku povezanost dva grada i brojne znamenite ličnosti koje ih povezuju.

Istočno Sarajevo

Ljubiša Ćosić

