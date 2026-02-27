Logo
Uhapšen drumski razbojnik: Pijan pištoljem prijetio vozaču!

Autor:

Ognjen Matavulj

27.02.2026

12:39

Komentari:

0
Zoran M. (41) iz Kozarske Dubice uhapšen je zbog sumnje da je pokušao opljačkati sugrađanina kome je na raskrsnici prijetio pištoljem.

Sve se odigralo juče oko 14.30 časova u Kozarskoj Dubici. Kako saznaje ATV osumnjičeni je na raskrsnici izašao iz svog automobila, te je prišao drugom vozaču u koga je uperio pištolj, tražeći novac.

Izmjereno mu preko 2,5 g/kg u organizmu

To su vidjeli drugi sugrađani koji su pozvali policiju i napadač je ubrzo uhapšen. Nakon hapšenja je alkotestiran i izmjereno mu je preko 2,5 g/kg u organizmu.

U PU Prijedor navode da je Z.M. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična djela ugrožavanje sigurnosti, nedozvoljeno posjedovanje oružja i pokušaj razbojništva.

Oduzeti pištolj i kubura

”Lišenju slobode prethodila je prijava da jedno lice upotrebom vatrenog oružja prijeti drugom vozaču na jednoj raskrsnici. Intervencijom policijskih službenika osumnjičeni je uhapšen i pronađen je predmetni pištolj i šest pripadajućih metaka, dok je pretresom stambenih prostorija i vozila koje koristi pronađeno 13 metaka kalibra 7,62mm i kubura”, saopštila je PU Prijedoru.

U toku je rad na kompletiranju predmeta nakon čega će se Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor protiv osumnjičenog Zorana M. dostaviti izvještaj za počinjena krivična djela.

