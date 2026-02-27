Uhapšen drumski razbojnik: Pijan pištoljem prijetio vozaču!

Zoran M. (41) iz Kozarske Dubice uhapšen je zbog sumnje da je pokušao opljačkati sugrađanina kome je na raskrsnici prijetio pištoljem.

Sve se odigralo juče oko 14.30 časova u Kozarskoj Dubici. Kako saznaje ATV osumnjičeni je na raskrsnici izašao iz svog automobila, te je prišao drugom vozaču u koga je uperio pištolj, tražeći novac.

Izmjereno mu preko 2,5 g/kg u organizmu

To su vidjeli drugi sugrađani koji su pozvali policiju i napadač je ubrzo uhapšen. Nakon hapšenja je alkotestiran i izmjereno mu je preko 2,5 g/kg u organizmu.

U PU Prijedor navode da je Z.M. uhapšen zbog sumnje da je počinio krivična djela ugrožavanje sigurnosti, nedozvoljeno posjedovanje oružja i pokušaj razbojništva.

Oduzeti pištolj i kubura

”Lišenju slobode prethodila je prijava da jedno lice upotrebom vatrenog oružja prijeti drugom vozaču na jednoj raskrsnici. Intervencijom policijskih službenika osumnjičeni je uhapšen i pronađen je predmetni pištolj i šest pripadajućih metaka, dok je pretresom stambenih prostorija i vozila koje koristi pronađeno 13 metaka kalibra 7,62mm i kubura”, saopštila je PU Prijedoru.

U toku je rad na kompletiranju predmeta nakon čega će se Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor protiv osumnjičenog Zorana M. dostaviti izvještaj za počinjena krivična djela.

