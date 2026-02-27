Logo
Dobojlija sa potjernice uhapšen sa bijelim prahom

ATV

ATV

27.02.2026

11:19

Добојлија са потјернице ухапшен са бијелим прахом
Foto: ATV

Hadis Kremić (49) iz Doboja i R.T. (20) iz Banjaluke uhapšeni su juče nakon što je policija kod njih pronašla i oduzela 52,4 grama ”amfetamina”, odnosno 112,8 grama marihuane.

Obojica su uhapšeni zbog sumnje da su počinili krivično djeo neovlaštena proizvodnja i promet drogom.

U PU Banjaluka navode da je hapšenje izvršeno u okviru operativnih aktivnosti usmjerenih na sprečavanje zloupotreba droge.

”Tokom realizacije aktivnosti kod H.K. je pronađeno i oduzeto 52,4 grama bijelog praha nalik ”amfetaminu“. Provjerama je utvrđeno da je za ovim osumnjičenim raspisana centralna potjernica na osnovu naredbe Osnovnog suda u Doboju”, saopštila je PU Banjaluka.

Kremić će tokom dana biti predat u nadležnost Okružnog javnog tužilaštva u Banjaluci uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

”Daljim preduzimanjem mjera i radnji na jednoj lokaciji u Banjaluci koja se može dovesti u vezu sa licem R.T. izvršen je uviđaj kojom prilikom je pronađeno i oduzeto oko 112,8 grama marihuane“, navode u policiji.

Tagovi :

oduzeta droga

Banjaluka

lice s potjernice

