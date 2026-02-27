Logo
Ovo su parovi osmine finala Lige šampiona, poznato je i ko na koga ide sve do finala

27.02.2026

Ово су парови осмине финала Лиге шампиона, познато је и ко на кога иде све до финала
Foto: Tanjug / AP / Martial Trezzini

U švajcarskom Nionu izvučeni su parovi osmine finala Lige šampion, a poznat je i cijeli kostur do kraja takmičenja, odnosno ko se s kim ukršta do samog finala.

Liga šampiona, osmina finala

Pari Sen Žermen – Čelsi

Real Madrid – Mančester siti

Njukasl – Barselona

Bode/Glimt – Sporting

Galatasaraj – Liverpul

Atalanta – Bajern

Atletiko Madrid – Totenhem

Bajer Leverkuzen – Arsenal

Prve utakmice osmine finala će biti odigrane 10. i 11. marta, a uzvrati su sedam dana kasnije. UEFA će naknadno objaviti kada se koji duel igra i to još uvijek nije određeno.

Kostur izgledao ovako:

"Костур" Лиге Шампиона
"Kostur" Lige Šampiona

Liga šampiona

