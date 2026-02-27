Ovo su parovi osmine finala Lige šampiona, poznato je i ko na koga ide sve do finala

Izvor:
ATV
27.02.2026
12:23
Komentari:0
U švajcarskom Nionu izvučeni su parovi osmine finala Lige šampion, a poznat je i cijeli kostur do kraja takmičenja, odnosno ko se s kim ukršta do samog finala.
Pari Sen Žermen – Čelsi
Real Madrid – Mančester siti
Njukasl – Barselona
Bode/Glimt – Sporting
Galatasaraj – Liverpul
Atalanta – Bajern
Atletiko Madrid – Totenhem
Bajer Leverkuzen – Arsenal
Prve utakmice osmine finala će biti odigrane 10. i 11. marta, a uzvrati su sedam dana kasnije. UEFA će naknadno objaviti kada se koji duel igra i to još uvijek nije određeno.
Kostur izgledao ovako:
Najnovije
Najčitanije
14
48
14
47
14
28
14
18
14
18
Trenutno na programu