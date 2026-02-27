Ovo su parovi osmine finala Lige šampiona, poznato je i ko na koga ide sve do finala

U švajcarskom Nionu izvučeni su parovi osmine finala Lige šampion, a poznat je i cijeli kostur do kraja takmičenja, odnosno ko se s kim ukršta do samog finala.

Liga šampiona, osmina finala

Pari Sen Žermen – Čelsi

Real Madrid – Mančester siti

Njukasl – Barselona

Bode/Glimt – Sporting

Galatasaraj – Liverpul

Atalanta – Bajern

Atletiko Madrid – Totenhem

Bajer Leverkuzen – Arsenal

Prve utakmice osmine finala će biti odigrane 10. i 11. marta, a uzvrati su sedam dana kasnije. UEFA će naknadno objaviti kada se koji duel igra i to još uvijek nije određeno.

Kostur izgledao ovako: