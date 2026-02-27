Haos na utakmici: Mesi oboren na teren nakon utrčavanja navijača

Izvor:
Kliks
27.02.2026
09:44
Komentari:0
Haotične scene viđene su tokom prijateljske utakmice koju je Lionel Mesi odigrao sa svojim klubom Inter Majami u Bajamonu, protiv ekvadorskog kluba Independijente del Valje.
Argentinski as je na kraju oboren na travu.
Tokom susreta nekoliko navijača utrčalo je na teren s namjerom da priđe argentinskoj zvijezdi i fotografiše se s njim. U trenutku kada je jedan od njih krenuo prema Mesiju, reagovalo je obezbjeđenje koje je u punom sprintu pokušalo da spriječi incident.
🔴 | Hinchas invadieron el campo de juego en Puerto Rico y derribaron a Messi. pic.twitter.com/guDyiIDr8v— Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 27, 2026
U opštoj gužvi koja je nastala, pripadnici obezbjeđenja su nehotice oborili i samog Mesija, što je izazvalo šok na tribinama. Slavni Argentinac završio je na travi, ali srećom bez ozbiljnijih posljedica.
Situacija se brzo smirila, navijači su udaljeni sa terena, a utakmica je nastavljena.
Ipak, scena u kojoj jedan od najboljih fudbalera svih vremena završava na zemlji zbog intervencije obezbjeđenja obišla je svijet i postala glavna tema sportskih medija.
Inače, Mesi je ušao na poluvremenu i odlučio meč pogotkom iz penala za pobjedu 2:1.
Inter Majami već u nedjelju nastavlja sezonu u Mejdžor lig soker (MLS) gostovanjem kod Orlando Sitija.
Fudbal
1 d0
Fudbal
4 sedm0
Scena
1 mj0
Fudbal
2 mj0
Najnovije
Najčitanije
11
55
11
39
11
19
11
16
11
12
Trenutno na programu