Haos na utakmici: Mesi oboren na teren nakon utrčavanja navijača

Haotične scene viđene su tokom prijateljske utakmice koju je Lionel Mesi odigrao sa svojim klubom Inter Majami u Bajamonu, protiv ekvadorskog kluba Independijente del Valje.

Argentinski as je na kraju oboren na travu.

Navijači utrčali na teren

Tokom susreta nekoliko navijača utrčalo je na teren s namjerom da priđe argentinskoj zvijezdi i fotografiše se s njim. U trenutku kada je jedan od njih krenuo prema Mesiju, reagovalo je obezbjeđenje koje je u punom sprintu pokušalo da spriječi incident.

🔴 | Hinchas invadieron el campo de juego en Puerto Rico y derribaron a Messi. pic.twitter.com/guDyiIDr8v — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) February 27, 2026

U opštoj gužvi koja je nastala, pripadnici obezbjeđenja su nehotice oborili i samog Mesija, što je izazvalo šok na tribinama. Slavni Argentinac završio je na travi, ali srećom bez ozbiljnijih posljedica.

Situacija se brzo smirila

Situacija se brzo smirila, navijači su udaljeni sa terena, a utakmica je nastavljena.

Ipak, scena u kojoj jedan od najboljih fudbalera svih vremena završava na zemlji zbog intervencije obezbjeđenja obišla je svijet i postala glavna tema sportskih medija.

Inače, Mesi je ušao na poluvremenu i odlučio meč pogotkom iz penala za pobjedu 2:1.

Inter Majami već u nedjelju nastavlja sezonu u Mejdžor lig soker (MLS) gostovanjem kod Orlando Sitija.