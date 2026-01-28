Logo
"Mali Mesi" donio novac Zvezdi, pored Maksimovića na Marakanu stiglo pola miliona iz Francuske

Izvor:

Telegraf

28.01.2026

16:46

"Мали Меси" донио новац Звезди, поред Максимовића на Маракану стигло пола милиона из Француске
Foto: ATV / Nikola Lučić

Andrija Maksimović je Crvenu zvezdu napustio ljetos za rekordan iznos u srpskom fudbalu i prešao u Lajpcig za 14.000.000 evra. Samo mjesec dana kasnije je njegov jedan od njegovih najboljih drugara - Veljko Milosavljević postavio novi, transferom u Bornmut.

"Mali Mesi", kako su ga zvali na Marakani, debitovao je kod Vladana Milojevića na jesen 2024. godine, kada je zaigrao u vječitom derbiju protiv Partizana, dok je prethodno igrao u jednoj Kup utakmici. Poslije toga je bio standardan u prvoj postavi, igrajući u svim mečevima, a protiv Milana je bio blizu da postigne i gol.

U Lajpcigu, zasad, Andrija Maksimović nema zapaženu ulogu, nije počinjao od starta, ali je sakupio deset utakmica za njemački tim.

Цвијеће

Svijet

Približava se nova zabrana: Evropskoj uniji smeta i cvijeće u saksijama

Taj poduhvat je Crvenoj zvezdi donio prvih 100.000 evra, na ime bonusa koje je srpski šampion tražio od bundesligaša. A, imaće priliku da još četiri puta na isti način poboljša kasu kluba sa Marakane.

Strahinja Stojković je za 2.400.000 evra otišao u Sent Etjen, a poslije 10. pobjede francuskog kluba, Zvezdi je legao prvi bonus u iznosu od 500.000 evra, prenosi Telegraf.

FK Crvena zvezda

fudbaler

