Fudbaleri Totenhema doživjeli tešku saobraćajku

Izvor:

ATV

27.01.2026

20:28

Komentari:

0
Фудбалери Тотенхема доживјели тешку саобраћајку
Foto: Pixabay

Fudbaleri Totenhema Vilson Odober i Randal Kolo Muani doživjeli su saobraćajnu nezgodu u Engleskoj, ali srećom nisu teže povrijeđeni i očekuje se da budu spremni za naredni meč svog tima.

Incident se dogodio u utorak na auto-putu M25 u okrugu Hertfordšir, kada je na crnom Ferariju u kojem su se nalazila dvojica francuskih reprezentativaca pukla guma tokom vožnje.

Незгода код Какња-27012026

Hronika

Pijani vozač sletio sa puta, pa pokušao pobjeći policiji

Fotografije sa lica mjesta brzo su se pojavile na društvenim mrežama i britanskim medijima, a na njima se vidi kako Odober i Kolo Muani stoje pored puta, u blizini vozila i pripadnika hitnih službi.

Posebno upada u oči potpuno uništena prednja desna guma automobila, koja je izgorjela nakon pucanja, što je dodatno zabrinulo javnost.

Ipak, trener Totenhema Tomas Frank ubrzo je smirio navijače i potvrdio da su oba fudbalera dobro i da su zadobili samo lakše povrede.

"Kolo Muani i Vilson Odober su obojica dobro. Nažalost, bili su uključeni u manju saobraćajnu nezgodu. Svi ostali učesnici su takođe dobro. Došlo je do pucanja gume. Oni će nam se pridružiti nešto kasnije večeras", izjavio je Frank.

Хрватски хулигани

Hronika

Određen jednomjesečni pritvor huliganima iz Hrvatske

Prema informacijama iz kluba, ljekarski tim je pregledao igrače i utvrđeno je da nema ozbiljnijih posljedica, pa se očekuje da obojica budu na raspolaganju stručnom štabu već u srijedu uveče.

Totenhem tada očekuje izuzetno važan duel u Ligi šampiona protiv Ajntrahta iz Frankfurta, a upravo se Kolo Muani i Odober nalaze među opcijama za sastav.

(Telegraf.rs)

