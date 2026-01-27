Prvi snimak nakon jezive nesreće u kojoj je stradalo 7 navijača

Kako prenose rumunski mediji, velika saobraćajna nesreća dogodila se na oko 80 kilometara od granice sa Srbijom, u blizini Temišvara, u kojoj je stradalo sedam navijača PAOK-a.

Navijači iz Grčke bili su na putu ka Francuskoj, gdje je njihov tim trebalo da odigra utakmicu Lige Evrope protiv Liona u četvrtak.

Prema snimcima koji kruže internetom, kombi u kojem su se nalazili navijači pokušao je da pretekne drugo vozilo, ali je iz za sada neutvrđenih razloga prešao u suprotnu traku, kojom se kretao kamion.

Došlo je do silovitog sudara, a vozilo se, praktično, raspalo u djeliću sekunde.

U nesreći je sedam osoba poginulo, dok su tri navijača preživjela i zadobila povrede.

Na mjestu nesreće zabeležen je i snimak potpuno uništenog kombija pored auto-puta, koji je teško i prepoznati.

Policija i ekipe hitne pomoći odmah su intervenisale.

Pojavio se i snimak trenutka nesreće

Društvenim mrežama brzinom svjetlosti proširio se i uznemirujući snimak trenutka tragedije.

Na snimku se vidi kako kombi neobjašnjivo prelazi u suprotnu traku i sudara se s kamionom pri velikoj brzini.

Vozilo se od siline udara raspalo u paramparčad, a može se vidjeti i kako ljudi iz njega ispadaju.

(ATV/Telegraf)