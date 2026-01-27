Prvi snimak nakon jezive nesreće u kojoj je stradalo 7 navijača

Izvor:
ATV
27.01.2026
15:21
Komentari:0
Kako prenose rumunski mediji, velika saobraćajna nesreća dogodila se na oko 80 kilometara od granice sa Srbijom, u blizini Temišvara, u kojoj je stradalo sedam navijača PAOK-a.
Navijači iz Grčke bili su na putu ka Francuskoj, gdje je njihov tim trebalo da odigra utakmicu Lige Evrope protiv Liona u četvrtak.
Prema snimcima koji kruže internetom, kombi u kojem su se nalazili navijači pokušao je da pretekne drugo vozilo, ali je iz za sada neutvrđenih razloga prešao u suprotnu traku, kojom se kretao kamion.
Došlo je do silovitog sudara, a vozilo se, praktično, raspalo u djeliću sekunde.
U nesreći je sedam osoba poginulo, dok su tri navijača preživjela i zadobila povrede.
Na mjestu nesreće zabeležen je i snimak potpuno uništenog kombija pored auto-puta, koji je teško i prepoznati.
Policija i ekipe hitne pomoći odmah su intervenisale.
💥Timişoara’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası: 6 ölü, 3 yaralı!— Romanya Haber (@romanya_haber) January 27, 2026
📍Lugojel kasabası yakınlarındaki (E70) karayolunda meydana gelen ve 1 yolcu minibüsü, TIR ve iki otomobilin karıştığı feci kazada ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.
🚨Timiş Polis… pic.twitter.com/6LZK7A3Ala
Društvenim mrežama brzinom svjetlosti proširio se i uznemirujući snimak trenutka tragedije.
Na snimku se vidi kako kombi neobjašnjivo prelazi u suprotnu traku i sudara se s kamionom pri velikoj brzini.
Vozilo se od siline udara raspalo u paramparčad, a može se vidjeti i kako ljudi iz njega ispadaju.
Detaljnije možete pogledati na OVOM LINKU.
(ATV/Telegraf)
Najnovije
Najčitanije
15
44
15
41
15
40
15
34
15
31
Trenutno na programu