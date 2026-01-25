Jamal postigao golčinu za pamćenje!

Izvor:
Fudbaleri Barselone upisali su sigurnu pobjedu u 21. kolu španske La Lige, savladavši Oviedo na domaćem terenu rezultatom 3:0, čime su se vratili na vrh tabele.
Katalonci su strpljivo igrali, a otpor gostiju slomljen je tek početkom drugog poluvremena. Prvi pogodak postignut je u 52. minuti, kada je Dani Olmo preciznim udarcem sa vrha šesnaesterca pogodio mrežu Ovieda za 1:0.
Samo pet minuta kasnije uslijedila je nova radost domaćih.
Raphinha je nakon sjajnog solo prodora izveo majstoriju, predriblao nekoliko igrača i efektno prebacio golmana za 2:0, čime je praktično riješio pitanje pobjednika.
Ipak, potez utakmice napravio je mladi Lamin Jamal u 73. minuti, postigavši spektakularan gol polumakazicama nakon centaršuta Danija Olma za konačnih 3:0.
Video možete pogledati OVDJE.
