Logo
Large banner

Jamal postigao golčinu za pamćenje!

Izvor:

Kliks

25.01.2026

18:20

Komentari:

0
Јамал постигао голчину за памћење!
Foto: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Fudbaleri Barselone upisali su sigurnu pobjedu u 21. kolu španske La Lige, savladavši Oviedo na domaćem terenu rezultatom 3:0, čime su se vratili na vrh tabele.

Katalonci su strpljivo igrali, a otpor gostiju slomljen je tek početkom drugog poluvremena. Prvi pogodak postignut je u 52. minuti, kada je Dani Olmo preciznim udarcem sa vrha šesnaesterca pogodio mrežu Ovieda za 1:0.

Samo pet minuta kasnije uslijedila je nova radost domaćih.

Raphinha je nakon sjajnog solo prodora izveo majstoriju, predriblao nekoliko igrača i efektno prebacio golmana za 2:0, čime je praktično riješio pitanje pobjednika.

Ipak, potez utakmice napravio je mladi Lamin Jamal u 73. minuti, postigavši spektakularan gol polumakazicama nakon centaršuta Danija Olma za konačnih 3:0.

Video možete pogledati OVDJE.

Podijeli:

Tagovi:

Lamin Jamal

fudbaler

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Какав потрес: Њемачка разматра бојкот Свјетског првенства

Fudbal

Kakav potres: Njemačka razmatra bojkot Svjetskog prvenstva

2 d

0
Фудбалеру Ливерпула преминуо отац уочи меча Лиге шампиона

Fudbal

Fudbaleru Liverpula preminuo otac uoči meča Lige šampiona

3 d

0
Fudbalska lopta

Fudbal

Fudbaler pao na terenu i umro

3 d

0
Тамара је фудбалски судија, потребна јој је помоћ да се избори са болешћу

Fudbal

Tamara je fudbalski sudija, potrebna joj je pomoć da se izbori sa bolešću

6 d

0

Više iz rubrike

Борац уписао и другу побједу у Анталији

Fudbal

Borac upisao i drugu pobjedu u Antaliji

5 h

0
Фудбалски клуб Борац

Fudbal

FK Borac promijenio rivale i termine utakmica u Antaliji

1 d

0
ФК Борац у Анталији: Повреда Виктора Рогана, отказан дуел са Оренбургом

Fudbal

FK Borac u Antaliji: Povreda Viktora Rogana, otkazan duel sa Orenburgom

1 d

0
Шта је потребно Звезди за осмину финала

Fudbal

Šta je potrebno Zvezdi za osminu finala

2 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

15

UŽIVO Srbija u finalu bez jednog od najboljih, počeo meč

20

07

Igokea pružila sjajan otpor, Partizan ipak došao do pobjede

20

00

Prepoloviće carine? "Majka svih sporazuma" nadohvat ruke

19

45

Snijeg možda Jokića ostavi u trci za MVP? Odgođena utakmica

19

39

Podaci Poreske: Najveća isplaćena mjesečna plata gotovo 300.000 evra

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner