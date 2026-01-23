Logo
Large banner

Šta je potrebno Zvezdi za osminu finala

23.01.2026

19:17

Komentari:

0
Шта је потребно Звезди за осмину финала
Foto: Tanjug / AP / Andreas Hillergren

Crvena zvezda je sa 13 bodova kolo prije kraja osigurala mjesto u šesnaestini finala Lige Evrope, ali tu ne misli da stane.

Naime, Beograđani i dalje imaju šansu da se nađe među osam najboljih u ligaškom dijelu i direktno se plasiraju u osmini finala.

Za takav rasplet prije svega je neophodno da srpski klub savlada Seltu na domaćem terenu narednog četvrtka u 21 čas, a potom i da se tri od sedam utakmica koje su u fokusu završe određenim ishodom.

Rivali čije kikseve čekaju crveno-bijeli su Genk, Porto, Betis, Ferencvaroš, Roma, Braga i Midtjiland.

Belgijanci su po broju bodova izjednačeni sa Zvezdom, ali imaju za dva gola bolju gol razliku, pa je potrebno da ne pobijede, ili da slave protiv Malmea na svom terenu sa tri gola manjom razlikom nego Beograđani protiv Selte.

Portugalski i španski tim imaju po 14 bodova, pa je Zvezdi dovoljno samo da ne pobijede , dok Roma i Ferencvaroš imaju po 15 bodova, te je za crveno-bijele jedini povoljan scenario da Italijani i/ili Mađari budu poraženi.

Porto će na svom terenu dočekati Rendžers, Betis će ugostiti Fejenord koji se još nada mjestu među 24 ekipe, Ferencvaroš je gost Notingem Foresta, a Romu očekuje put u Atinu gde će odmeriti snage sa Panatinaikosom.

Na kraju, opciju za crveno-bele (doduše najmanje realnu) predstavljaju opcije da Midtjiland i/ili Braga pretrpe ubjedljive poraze, te da Zvezda nadoknadi pet, odnosno sedam golova minusa. Danci će u 8. kolu ugostiti Dinamo Zagreb, a Braga je gost Go Ahed Iglsa, piše Glas Srpske.

Odlučujući mečevi

Genk – Malme, poraz Belgijanaca, remi ili trijumf tri gola manji od Zvezdinog

Porto – Rendžers, poraz Portugalaca ili remi

Betis – Fejenord, poraz Španaca ili remi

Notingem Forest – Ferencvaroš, poraz Mađara ili remi uz pobjedu Zvezde sa pet golova razlike

Panatinaikos – Roma, poraz Italijana ili remi uz pobedu Zvezde sa sedam golova razlike

*Potrebno da se ostvare tri od svih navedenih uslova

Podijeli:

Tagovi:

Liga Evrope

FK Crvena zvezda

Zvezda u osmini finala

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Звезда побиједила у Шведској и изборила нокаут фазу – живи сан о осмини финала

Fudbal

Zvezda pobijedila u Švedskoj i izborila nokaut fazu – živi san o osmini finala

1 d

0
Туча навијача уочи меча Малме — Црвена Звезда

Fudbal

Haos uoči meča Malme — Zvezda: Sukob Delija s domaćim navijačima

1 d

0
Суперстар Евролиге загрмио послије Звезде, сасуо навијачима болну истину у лице

Košarka

Superstar Evrolige zagrmio poslije Zvezde, sasuo navijačima bolnu istinu u lice

2 d

0
УФЦ борац се онесвијестио након вагања пред меч

Ostali sportovi

Jezive scene: Borac se nakon vaganja samo srušio, ljekari ga morali izvesti s pozornice

2 h

0

Više iz rubrike

Шоу у Лиги Европе, полиција упала на трибину, избацила све навијаче ван стадиона!

Fudbal

Šou u Ligi Evrope, policija upala na tribinu, izbacila sve navijače van stadiona!

23 h

0
Какав потрес: Њемачка разматра бојкот Свјетског првенства

Fudbal

Kakav potres: Njemačka razmatra bojkot Svjetskog prvenstva

1 d

0
Звезда побиједила у Шведској и изборила нокаут фазу – живи сан о осмини финала

Fudbal

Zvezda pobijedila u Švedskoj i izborila nokaut fazu – živi san o osmini finala

1 d

0
Фудбалеру Ливерпула преминуо отац уочи меча Лиге шампиона

Fudbal

Fudbaleru Liverpula preminuo otac uoči meča Lige šampiona

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

22

Izvučene dvije loto šestice vrijedne skoro 39.000 KM

21

15

Loto rezultati 7. kolo: Izvučeni brojevi i Džoker kombinacija

21

03

Oglasila se Fet nakon pada na doping testu: Radim na tome da dokažem svoju nevinost

21

02

Ovo su najskuplji gradovi na svijetu: "Lideri" iz ove države

20

55

Zašto mačke "polude" nakon obavljene velike nužde?

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner