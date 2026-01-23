Šta je potrebno Zvezdi za osminu finala

Crvena zvezda je sa 13 bodova kolo prije kraja osigurala mjesto u šesnaestini finala Lige Evrope, ali tu ne misli da stane.

Naime, Beograđani i dalje imaju šansu da se nađe među osam najboljih u ligaškom dijelu i direktno se plasiraju u osmini finala.

Za takav rasplet prije svega je neophodno da srpski klub savlada Seltu na domaćem terenu narednog četvrtka u 21 čas, a potom i da se tri od sedam utakmica koje su u fokusu završe određenim ishodom.

Rivali čije kikseve čekaju crveno-bijeli su Genk, Porto, Betis, Ferencvaroš, Roma, Braga i Midtjiland.

Belgijanci su po broju bodova izjednačeni sa Zvezdom, ali imaju za dva gola bolju gol razliku, pa je potrebno da ne pobijede, ili da slave protiv Malmea na svom terenu sa tri gola manjom razlikom nego Beograđani protiv Selte.

Portugalski i španski tim imaju po 14 bodova, pa je Zvezdi dovoljno samo da ne pobijede , dok Roma i Ferencvaroš imaju po 15 bodova, te je za crveno-bijele jedini povoljan scenario da Italijani i/ili Mađari budu poraženi.

Porto će na svom terenu dočekati Rendžers, Betis će ugostiti Fejenord koji se još nada mjestu među 24 ekipe, Ferencvaroš je gost Notingem Foresta, a Romu očekuje put u Atinu gde će odmeriti snage sa Panatinaikosom.

Na kraju, opciju za crveno-bele (doduše najmanje realnu) predstavljaju opcije da Midtjiland i/ili Braga pretrpe ubjedljive poraze, te da Zvezda nadoknadi pet, odnosno sedam golova minusa. Danci će u 8. kolu ugostiti Dinamo Zagreb, a Braga je gost Go Ahed Iglsa, piše Glas Srpske.

Odlučujući mečevi

Genk – Malme, poraz Belgijanaca, remi ili trijumf tri gola manji od Zvezdinog

Porto – Rendžers, poraz Portugalaca ili remi

Betis – Fejenord, poraz Španaca ili remi

Notingem Forest – Ferencvaroš, poraz Mađara ili remi uz pobjedu Zvezde sa pet golova razlike

Panatinaikos – Roma, poraz Italijana ili remi uz pobedu Zvezde sa sedam golova razlike

*Potrebno da se ostvare tri od svih navedenih uslova