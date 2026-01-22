Logo
Kakav potres: Njemačka razmatra bojkot Svjetskog prvenstva

22.01.2026

20:56

Какав потрес: Њемачка разматра бојкот Свјетског првенства

U Njemačkoj se razmatra mogućnost bojkota Svjetskog prvenstva u fudbalu koje se održava ove godine u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.

Kako piše Marca, glavni razlog jeste plan američkog predsjednika Donalda Trampa da pripoji Grenland Americi.

Ova ideja izazvala je oštre političke reakcije i prijeti ugroziti najveći nogometni događaj ove godine, na kojem će prvi put učestvovati 48 reprezentacija.

Trampova namjera je izazvala uzbunu u Evropi te ogorčenje Danske, Evropske unije i NATO-a. Kao odgovor, njemački političar Jirgen Hardt, član Hrišćansko-demokratske unije (CDU) i osoba bliska kancelaru Fridrihu Mercu, iznio je prijedlog koji bi FIFA-u doveo u nezgodan položaj.

U intervjuu za Bild izjavio je: "Otkazivanje turnira smatralo bi se samo krajnjim sredstvom kako bi predsjednik Tramp preispitao pitanje Grenlanda".

Tagovi:

Njemačka

Fifa

svjetsko prvenstvo u fudbalu

Donald Tramp

