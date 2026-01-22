Fudbaleru Liverpula preminuo otac uoči meča Lige šampiona

Izvor:
Kurir
22.01.2026
19:00
Komentari:0
Ibrahim je sa 15 godina napustio Pariz kako bi se pridružio omladinskoj akademiji Sošoa
Prvotimac Liverpula Ibrahim Konate potvrdio je tužnu vijest o smrti svog oca Hamadija.
Konate je za smrt oca saznao uoči utakmice Lige šampiona, pa nije igrao protiv Marseja.
Francuski reprezentativac je rođen u Parizu i drugi je najmlađi od osmoro braće i sestara. Njegovi roditelji su emigrirali u Francusku iz Malija.
Ibrahim je sa 15 godina napustio Pariz kako bi se pridružio omladinskoj akademiji Sošoa.
Najnovije
Najčitanije
20
56
20
50
20
39
20
36
20
24
Trenutno na programu