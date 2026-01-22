Logo
Large banner

Fudbaleru Liverpula preminuo otac uoči meča Lige šampiona

Izvor:

Kurir

22.01.2026

19:00

Komentari:

0
Фудбалеру Ливерпула преминуо отац уочи меча Лиге шампиона
Foto: Tanjug/AP/Jon Super

Ibrahim je sa 15 godina napustio Pariz kako bi se pridružio omladinskoj akademiji Sošoa

Prvotimac Liverpula Ibrahim Konate potvrdio je tužnu vijest o smrti svog oca Hamadija.

Konate je za smrt oca saznao uoči utakmice Lige šampiona, pa nije igrao protiv Marseja.

Francuski reprezentativac je rođen u Parizu i drugi je najmlađi od osmoro braće i sestara. Njegovi roditelji su emigrirali u Francusku iz Malija.

Ibrahim je sa 15 godina napustio Pariz kako bi se pridružio omladinskoj akademiji Sošoa.

Podijeli:

Tag:

Ibrahim Konate

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Данска зове НАТО у помоћ

Svijet

Danska zove NATO u pomoć

2 h

0
Макронове наочаре од 659 евра срушиле су мреже – али буквално

Svijet

Makronove naočare od 659 evra srušile su mreže – ali bukvalno

2 h

0
Маск у Давосу

Nauka i tehnologija

Da li među nama ima vanzemaljaca? Evo šta kaže Ilon Mask

2 h

0
Вулић: Након избора нове Владе, апелација је беспредметна

Svijet

Vulić: Nakon izbora nove Vlade, apelacija je bespredmetna

2 h

0

Više iz rubrike

Fudbalska lopta

Fudbal

Fudbaler pao na terenu i umro

9 h

0
Туча навијача уочи меча Малме — Црвена Звезда

Fudbal

Haos uoči meča Malme — Zvezda: Sukob Delija s domaćim navijačima

11 h

0
Јувентус славио против Бенфике

Fudbal

Juventus slavio protiv Benfike

21 h

0
Станковић одабрао путнике за Малме

Fudbal

Stanković odabrao putnike za Malme

23 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

56

Kakav potres: Njemačka razmatra bojkot Svjetskog prvenstva

20

50

Zvezda pobijedila u Švedskoj i izborila nokaut fazu – živi san o osmini finala

20

39

"Kako mi lažemo...pardon, živimo": Zelenski u Davosu, uz lapsus, pozvao na "oduzimanje" ruskih tankera

20

36

Mladić za kojim su tragali svi u BiH pronađen - nalazi se u zatvoru

20

24

Poznata influenserka poginula u saobraćajnoj nesreći u Slovačkoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner