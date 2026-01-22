Da li među nama ima vanzemaljaca? Evo šta kaže Ilon Mask

Najbogatiji čovjek Ilon Mask izjavio je da će roboti i vještačka inteligencija uspjeti da zadovolje sve ljudske potrebe u skorijoj budućnosti i da predviđa da će u svijetu biti više robota nego ljudi, a da će svaki čovjek imati ili želeti da ima jednog.

"To znači da u jednom trenutku nećete moći ni da smislite šta da tražite od robota. Biće takvo obilje dobara i usluga'', rekao je Mask u razgovoru sa kopredsedavajućim Upravnog odbora SEF Larijem Finkom u okviru Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu.

Na pitanje kako u takvom scenariju vidi svrhu ljudskog postojanja, Mask kaže da je nemoguće obilje za sve, ali da je on, uprkos tome, veoma optimističan.

"Mislim da će svako na zemlji imati jednog humanoidog robota i željeti jednog. Ko ne bi želeo robota koji bi, pod pretpostavkom da je veoma bezbjedan, pazio na vašu djecu i brinuo se o vašem ljubimcu, ili vašim starim roditeljima", dodao je on.

Mask je naveo da je cilj kompanije SpejsEks da poveća vjerovatnoću da civilizacija ima sjajnu budućnost i ''da se život i svijest prošire izvan Zemlje''.

''SpejsEks se bavi unapređenjem raketne tehnologije do tačke u kojoj možemo da proširimo život i svijest izvan Zemlje - na Mjesec, na Mars, a na kraju i na druge zvjezdane sisteme. Mislim da uvijek treba da posmatramo svijest i život kakav poznajemo kao nešto krhko i delikatno, jer prema našem najboljem znanju ne znamo za postojanje života bilo gdje drugde'', rekao je Mask.

Kako je naveo, ljudi mu često postavljaju pitanje ''da li na zemlji postoje vanzemaljci'' i da im uvijek odgovori ''da je on jedan od njih''.

''Često me pitaju: da li među nama ima vanzemaljaca? A ja kažem - ja sam jedan od njih. Ne vjeruju mi'', dodao je on.

Istakao je i da ''kada bi iko na svijetu znao da li postoje vanzemaljci, to bi bio on''.

''Imamo 9.000 satelita gore i nijednom nismo morali da manevrišemo da bismo izbjegli vanzemaljski svemirski brod'', ocijenio je Mask.

Mask je naveo da je važno da se život učini višeplanetarnim, kako bi, ako dođe do prirodne katastrofe ili katastrofe izazvane ljudskim djelovanjem na Zemlji, svijest nastavila da postoji.

''To je svrha SpejsEksa'', naveo je Mask.