Ovo svi bacaju u smeće, a sadrži 22-karatno zlato

Izvor:

ATV

22.01.2026

08:40

Komentari:

0
Ово сви бацају у смеће, а садржи 22-каратно злато

Naučnici iz Švajcarske i Australije otkrili su revolucionaran način za ekstrakciju 22-karatnog zlata iz običnog elektronskog otpada bez korišćenja opasnih hemikalija poput cijanida.

Nedavno naučno otkriće ima potencijal da potpuno promijeni način na koji upravljamo elektronskim otpadom.

I dok većina ljudi svoje stare telefone i računare vidi kao nepotrebno smeće, istraživači su otkrili da se u njima krije pravo bogatstvo, 22-karatno zlato koje se sada može izvući na ekološki prihvatljiv način.

Haker

Region

Serijski prevarant lažnim oglasima varao građane

Naučnici sa prestižnog švajcarskog univerziteta ETH Cirih postigli su nevjerovatan uspjeh: uspjeli su da povrate zlato visoke čistoće iz običnog elektronskog otpada, i to bez nanošenja štete životnoj sredini.

Ovo otkriće otvara potpuno nova vrata u svijetu reciklaže i održivosti.

Inovacije iz Australije: Bezbjednija alternativa toksičnom cijanidu

Pored Švajcaraca, i tim sa Flinders univerziteta u Australiji razvio je proceduru koja bi mogla da transformiše industriju.

Umjesto korišćenja izuzetno toksičnog cijanida, koji je decenijama bio standard ali i velika prijetnja po ekosisteme, oni koriste kiselinu poznatu kao TCCA (trihloroizocijanurna kiselina), koja se inače koristi za dezinfekciju vode u bazenima.

zemljotres potres

Srbija

Zemljotres prodrmao dio Srbije tokom noći

Ključ uspjeha leži u korišćenju posebnog polimera sumpora koji se selektivno vezuje za rastvoreno zlato.

Nakon kontrolisanog zagrijavanja ili hemijskog tretmana, plemeniti metal se oslobađa u čistom obliku, a polimer se može ponovo koristiti, što metodu čini održivom i ekonomičnom. Rezultati su zapanjujući: dobijeno zlato ima čistoću veću od 99%, što je nivo koji je teško dostići čak i tradicionalnim metodama rafinisanja, piše "Gea Organik".

Ekonomski bum i očuvanje prirode

Ovaj napredak ne predstavlja samo priliku za bezbjedniju reciklažu elektronskih komponenti, već sugeriše i promjenu paradigme u rudarstvu.

horoskop

Zanimljivosti

Tri horoskopska znaka koja sreću pronalaze tek kasnije u životu

Eliminacijom cijanida, novi proces drastično smanjuje ekološke i zdravstvene rizike, nudeći rješenja koja su u potpunosti usklađena sa principima cirkularne ekonomije.

Glavne prednosti ovog otkrića uključuju:

  • Smanjenje elektronskog otpada kroz efikasniju obradu.
  • Efikasan povrat dragocjenih metala poput zlata iz svakodnevnih predmeta.
  • Otvaranje novih radnih mjesta u sektorima hemijskog inženjeringa i održivosti.
  • Podsticaj cirkularnoj ekonomiji gdje otpad postaje vrijedna sirovina.

Iako je tehnologija još uvijek u fazi istraživanja, ona najavljuje budućnost u kojoj će ekstrakcija zlata biti čistija, efikasnija i ekonomski isplativija, donoseći korist i planeti i ekonomiji.

Zlato

otpad

