Naučnici našli „Ahilovu petu“ Grenlanda

Novo istraživanje Grenlanda otkrilo je skrivenu geološku slabost ispod grenlandskog ledenog pokrivača: skriveni sloj sedimenta, sastavljen od meke zemlje i peska, koji je prouzrokovao topljenje, raspadanje i pad većeg dijela glečera.

Prema novom istraživanju sa Univerziteta Kalifornija u San Dijegu taj sloj, debeo i do 200 metara (na nekim mjestima čak do 300 metara), djeluje kao prirodni lubrikant: smanjuje trenje između leda i podloge, omogućuje brže klizanje glečera prema okeanu i znatno ubrzava gubitak mase.

Studija objavljena u časopisu ,,Geolodži“ zasniva se na analizi seizmičkih podataka prikupljenih s 373 merne stanice širom Grenlanda tokom posljednje dvije decenije.

Istraživači su mjerili kašnjenja u seizmičkim talasima izazvanim potresima. Signali su se sporo širili kroz mekani sloj, što je jasno ukazivalo na prisutnost sedimenata umjesto tvrde stene.

„Ako više otopljene vode dođe do dna, ovi sedimenti mogu dodatno da smanje čvrstoću, ubrzaju tok leda i povećaju gubitak leda u okeanu. To znači da bi neke regije Grenlanda mogle biti osjetljivije na klimatske promjene nego što pretpostavljaju trenutni modeli“, rekao je Jang Jang, glavni autor studije i geofizičar sa Instituta za okeanografiju.

On ističe da bezbednost obalnih zajednica zavisi od preciznih prognoza, a znati da li je podloga tvrda stena ili mekani sediment ključno je za poboljšanje predviđanja porasta nivoa mora.

Sedimenti nisu ravnomerno raspoređeni. Deblji slojevi (do 200–300 metara) nalaze se u toplijim, vlažnijim zonama gdje se led topi odozdo, dok su tanji ili ih nema u hladnijim, smrznutim područjima. To objašnjava zašto se neki dijelovi ledenog pokrivača raspadaju brže od očekivanog.

Sedimentni sloj predstavlja veliku prepreku za rudarenje i eksploataciju resursa. Bušenje kroz stotine metara mekane gline i peska dovodi do oštećenja opreme, usporavanja radova i enormnog povećanja troškova. Studije iz 2022. godine i 2024. godine pokazale su da stabilno bušenje zahtijeva smrznutu stenu, a ne sediment jer inače dolazi do zastoja i opasnih uslova.

Sve veći broj ledenih bregova koji se odvajaju u obližnje vode ugrožava potencijalne „ofšor“ naftne platforme, a ekstremna izolovanost Grenlanda i nedostatak infrastrukture dodatno otežavaju operacije, prenosi Phis.Org.