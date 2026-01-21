Logo
U Kragujevcu proizvedeni prvi primjerci benzinca "grande panda"

SRNA

21.01.2026

Аутомобил волан ручна кочница
Foto: Mike Bird/Pexels

U fabrici "Fijat-Krajsler automobili Srbija" u Kragujevcu proizvedeni su prvi primjerci automobila "grande panda" sa benzinskim motorom.

Predsjednik Samostalnog sindikata ovog proizvođača Ivan Ristić rekao je da je ovo uobičajen proces u pripremama za početak serijske proizvodnje i dodao da se paralelno s tim proizvodi i "sitroen C3".

Kompanija Stelantis, čije je dio i fabrika "Fijat-Krajsler automobili Srbija" u Kragujevcu, prošle godine najavila je da će, poslije električnog i hibridnog modela vozila "grande panda", čija je proizvodnja počela 2024, na tržište početkom ove godine izbaciti i model sa benzinskim motorom.

"Za električnom i hibridnom "grande pandom" vlada veliko interesovanje na domaćem i inostranom tržištu i verujemo da će tako biti i sa benzinskim modelom, pošto je jeftiniji. Cena osnovnog modela biće oko 15.500 evra", rekao je Ristić za Tanjug.

Istakao je da fabrika trenutno radi u tri smjene i da katkad ima samo kratkotrajnih zastoja zbog dobavljača dijelova, koji ne mogu uvek da podmire potrebe proizvodnje.

