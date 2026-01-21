Logo
Lebron o Jokiću i Srbiji: „Nikada neću da zaboravim taj trenutak“

Tokom susreta Denvera i Los Anđeles Lejkersa u jednoj od pauza Nikoli Jokiću prošao je Lebron Džejms kako bi se pozdravio sa njim. Njihov pozdrav izazvao je pažnju pa je o njemu Lebron kasnije govorio na konferenciji.

Košarkaši Lejkersa su na pogon Luke Dončića savladali Denver, a jedan od glavnih aktera bio je i Lebron Džejms. Jokić je sjedio pored klupe i pratio meč pa mu je u jednom trenutku Lebron prišao.

„Poštujem velikane igre. Jokić je jedan od najvećih koji su ikada igrali ovu igru. Za mene je bilo lako da mu priđem i da mu jednostavno ukažem poštovanje“, rekao je košarkaš Lejkersa.

Već je ranije znao Lebron da uputi lijepe reči Jokiću, a sada se prisjetio i meča sa Srbijom na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine.

„To je jedna od najboljih utakmica ikada odigranih. Igrao sam mnogo sjajnih utakmica - finala NBA lige, utakmice na Olimpijskim igrama, u regularnom dijelu sezone u NBA ligi, srednjoj školi... međutim, ova se nalazi među najboljima. Nikada neću da zaboravim taj trenutak“, istakao je Džejms.

Srbija je tada bila blizu istorijske pobjede, ali su na kraju Amerikanci uspeli da nađu tajni recept i slome maestralne Orlove.

