Los Anđeles Klipersi trejduju Bogdana Bogdanovića?

21.01.2026
20:11
Komentari:0
Kapiten srpske reprezentacije Bogdan Bogdanović uskoro bi trebalo da promijeni sredinu!
Kako javlja NBA reporter Evan Sajderi, Los Anđeles Klipersi su odlučili da stave kapitena Srbije na trejd listu.
Bogdan Bogdanović ove sezone ima najslabiju minutažu od dolaska u NBA ligu, muče ga i povrede i to je takođe veliki razlog što ga dugo nije bilo na parketu, a Klipersi žele da ojačaju tim i da imaju više igrača za rotaciju, pa je izbor pao da Bogdanović bude na listi za trejd.
The Clippers are open to moving Bogdan Bogdanovic for an impact rotational upgrade.— Evan Sidery (@esidery) January 21, 2026
Bogdanovic is on a $16 million expiring contract, which includes a team option for 2026-27.
Los Angeles aims to be buyers at the deadline to continue salvaging their slow start to the season. pic.twitter.com/KiSn4yQVba
On ima ugovor od 16 miliona dolara po godini, koji ističe na kraju sezone, uz opciju da ga tim produži i za sezonu 26/27.
Kraj za trejdove je peti februar, pa će do tada Klipersi moći da poslušaju ponude drugih timova.
