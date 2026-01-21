Logo
Los Anđeles Klipersi trejduju Bogdana Bogdanovića?

21.01.2026

20:11

Komentari:

0
Foto: Tanjug / AP / Julio Cortez

Kapiten srpske reprezentacije Bogdan Bogdanović uskoro bi trebalo da promijeni sredinu!

Kako javlja NBA reporter Evan Sajderi, Los Anđeles Klipersi su odlučili da stave kapitena Srbije na trejd listu.

Bogdan Bogdanović ove sezone ima najslabiju minutažu od dolaska u NBA ligu, muče ga i povrede i to je takođe veliki razlog što ga dugo nije bilo na parketu, a Klipersi žele da ojačaju tim i da imaju više igrača za rotaciju, pa je izbor pao da Bogdanović bude na listi za trejd.

On ima ugovor od 16 miliona dolara po godini, koji ističe na kraju sezone, uz opciju da ga tim produži i za sezonu 26/27.

Kraj za trejdove je peti februar, pa će do tada Klipersi moći da poslušaju ponude drugih timova.

Bogdan Bogdanović

NBA

