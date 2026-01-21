Nikola Milutinov zadobio potres mozga

Srpski košarkaš Nikola Milutinov zadobio je potres mozga na utakmici 23. kola Evrolige protiv Makabija, saopštio je trener grčkog kluba Jorgos Barcokas.

Grčki mediji su prenijeli da je srpski reprezentativac doživio potres mozga u posljednjim sekundama utakmice, kada je dobio udarac od O’Šeja Briseta.

Svijet Orban: Ruski gas je najjeftiniji i najvažniji izvor energije za Mađarsku

"Nije isključeno da Nikola neće putovati za Istanbul. Poslije udarca koji je pretrpio, imao je potres mozga. Doktor nam je već rekao da ne bi trebalo da ide u Istanbul. Znaćemo više u srijedu", rekao je Barcokas poslije meča.

Olimpijakos je na svom terenu pobijedio Makabi rezultatom 100:93, a Milutinov je zabilježio 13 poena i devet skokova za 21 minut na terenu.

Svijet Netanjahu prihvatio Trampov poziv u Odbor za mir u Gazi

Grčki klub će u četvrtak gostovati Efesu u 24. kolu Evrolige.