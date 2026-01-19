Debakl Denver Nagetsa kod kuće

Košarkaši Denver Nagetsa su poraženi od Šarlot Hornetsa rezultatom 110:87 na svom terenu, u okviru NBA lige.

Srpski reprezentativac Nikola Jokić još uvijek je van sastava Nagetsa, a pored njega timu nisu mogli da pomognu ni Jonas Valančunas, Kem Džonson, Kristijan Braun, a pridružio im se i Eron Gordon.

Domaći tim je veoma loše ušao u meč, već poslije prve četvrtine imao je ogroman zaostatak -15 (33:18), a Hornetsi su do poluvremena dodatno uvećali prednost na velikih +26 (60:34).

Hornetsi su dobili i treću četvrtinu, a onda su u četvrtoj rutinski priveli meč kraju – 110:87.

Kod Denvera se istakao Džamal Marej sa 16 poena, jednim skokom i dvije asistencije, pratio ga je Džulijan Stroter sa 15 poena, dok je Džejlen Piket imao 12 poena, pet skokova i sedam asistencija.

Kod Hornetsa se istakao Brendon Miler sa 23 poena i četiri skoka, pratio ga je Rajan Kalkbrener sa 17 poena i šest skokova, dok su po 14 imali Kolin Sekston i Kon Knupel.

Denver se nalazi na trećem mjestu Zapada sa 29 pobjeda i 14 poraza, dok su Hornetsi 12. na Istoku NBA lige sa skorom 16-27.

U nastavku sezone Nagetsi dočekuju Los Anđeles Lejkerse, dok Hornetsi na svom terenu igraju sa Klivlend Kavalirsima.