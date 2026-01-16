Igokea poražena od Partizana

Izvor:
Košarkaši Partizana ostvarili su ubjedljivu pobjedu u Laktašima, savladavši domaću Igokeu sa 103:81.
Crno-bijeli su od samog starta kontrolisali igru i nisu dozvolili domaćinu da se dovede u bilo kakvu rezultatsku dilemu. I pored oscilacija u ABA ligi, Partizan nastavlja da pobjeđuje u regionalnom takmičenju.
S druge strane, Igokea je utakmicu izgubila već u prvoj četvrtini, kada je Partizan uspostavio značajnu prednost koju domaćin nije uspio da nadoknadi.
Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Dvejn Vašington sa 20 poena.
Najefikasniji u redovima Igokee, bio je Stahinja Gavrilović sa 16 poena.
Naredna utakmica Igokee zakazana je za ponedjeljak, kada u Laktaše stiže Studentski centar iz Podgorice.
