Igokea poražena od Partizana

Izvor:

ATV

16.01.2026

21:09

Игокеа поражена од Партизана
Foto: ATV

Košarkaši Partizana ostvarili su ubjedljivu pobjedu u Laktašima, savladavši domaću Igokeu sa 103:81.

Crno-bijeli su od samog starta kontrolisali igru i nisu dozvolili domaćinu da se dovede u bilo kakvu rezultatsku dilemu. I pored oscilacija u ABA ligi, Partizan nastavlja da pobjeđuje u regionalnom takmičenju.

S druge strane, Igokea je utakmicu izgubila već u prvoj četvrtini, kada je Partizan uspostavio značajnu prednost koju domaćin nije uspio da nadoknadi.

Najefikasniji u ekipi Partizana bio je Dvejn Vašington sa 20 poena.

Najefikasniji u redovima Igokee, bio je Stahinja Gavrilović sa 16 poena.

Naredna utakmica Igokee zakazana je za ponedjeljak, kada u Laktaše stiže Studentski centar iz Podgorice.

