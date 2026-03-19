Modeli pantalona koji izdužuju figuru

19.03.2026
Pravi model pantalona može da napravi veliku razliku u izgledu tvoje siluete — ne samo da izgledaš elegantnije, već i da ti noge djeluju duže i vitkije. Modni stručnjaci godinama ističu da je veoma bitan dobar izbog odjevnih predmeta, jer određeni krojevi vizuelno izdužuju figuru, a veoma često žene prave modne greške zbog kojih djeluje da imaju višak kilograma, a zapravo je samo u pitanju neadekvatno odabran stajling
Tri modela pantalona koja nevjerovatno izdužuju figuru
Pantalone koje imaju visok struk su jedan od najefikasnijih modela za vizuelno izduživanje nogu.
Zanimljivosti
Neke jedete: Iznenađujući proizvodi koji se prave od nafte
Visoki struk pomjera optičku tačku početka nogu više na gore, što čini da noge izgledaju duže u odnosu na gornji dio tijela. Ako u njih uvučeš bluzu ili košulju, efekat duže noge je još jači.
Ovaj model pristaje različitim tipovima figura i lako se kombinuje sa elegantnim i casual stilom.
Uz klasičnu košulju ili bluzu u boji pantalona za jedinstvenu, produženu liniju.
Uz cipele sa malo povišenom potpeticom ili elegantnim sandalama.
Zanimljivosti
Ovim znakovima će novčanik biti pun za samo nekoliko dana
Pantalone koje su u gornjem dijelu prilagođene, a od koljena ili malo ispod kolena lagano se šire, poznate kao flare modeli, izdužuju noge i vizuelno čine figuru elegantnijom.
Širi donji dio “vodi” pogled dole, što stvara utisak dužih i elegantnijih nogu.
Trendovit su izbor ove sezone, a mogu se nositi i uz jednostavne i uz sofisticirane kombinacije.
Ovaj model se posebno dobro slaže sa obućom koja se jedva vidi ili je skrivena ispod nogavica — što dodatno pojačava vizuelni efekat duge linije.
Hronika
Akcija "Koverta": Podignuta optužnica protiv 14 osoba
Uz usku bluzu ili krojenu jaknu.
Birajte dužinu koja dodiruje vrhove cipela da biste izbjegli “prekid” linije nogu.
Klasik koji se ne izbacuje — ravne ili blago sužene pantalone (cigaret model) su moj favorit kada želim izgled vitkije i duže figure.
Prate liniju noge bez naglih prekida, što strelice oka vode uzduž, umjesto da je prekidaju.
Region
Eksplozija u Centru za istraživanje svemira, ima povrijeđenih
Kombinuju se sa različitim vrstama obuće — od ravnih cipela do štikli — zavisno od prilike i stila.
Mogu se nositi i vrlo elegantno uz sakoe ili jednostavne bluze.
Biraj modele koji završavaju tik iznad ili na samom zglobu — oni otkrivaju najmanji dio noge i time čine izgled vitkijim i dužim, prenosi Stil.
Republika Srpska
Elektrane Stanari demantovale navode o masovnim otkazima
Pored izbora pravog modela pantalona, tvoja figura će vizuelno izgledati duže ako kombinuješ:
Monohromatske kombinacije – isto ili slične boje hlača i gornjeg dijela tijela stvaraju neprekinutu liniju.
Cipele u sličnoj boji kao pantalone – posebno ako hulahopke ili čarape odgovaraju boji pantalona.
