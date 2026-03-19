Modeli pantalona koji izdužuju figuru

Pravi model pantalona može da napravi veliku razliku u izgledu tvoje siluete — ne samo da izgledaš elegantnije, već i da ti noge djeluju duže i vitkije. Modni stručnjaci godinama ističu da je veoma bitan dobar izbog odjevnih predmeta, jer određeni krojevi vizuelno izdužuju figuru, a veoma često žene prave modne greške zbog kojih djeluje da imaju višak kilograma, a zapravo je samo u pitanju neadekvatno odabran stajling

Tri modela pantalona koja nevjerovatno izdužuju figuru

1. Pantalone sa visokim strukom

Pantalone koje imaju visok struk su jedan od najefikasnijih modela za vizuelno izduživanje nogu.

Visoki struk pomjera optičku tačku početka nogu više na gore, što čini da noge izgledaju duže u odnosu na gornji dio tijela. Ako u njih uvučeš bluzu ili košulju, efekat duže noge je još jači.

Ovaj model pristaje različitim tipovima figura i lako se kombinuje sa elegantnim i casual stilom.

Kako nositi?

Uz klasičnu košulju ili bluzu u boji pantalona za jedinstvenu, produženu liniju.

Uz cipele sa malo povišenom potpeticom ili elegantnim sandalama.

2. Flared (iznad koljena proširene) ili široke pantalone

Pantalone koje su u gornjem dijelu prilagođene, a od koljena ili malo ispod kolena lagano se šire, poznate kao flare modeli, izdužuju noge i vizuelno čine figuru elegantnijom.

Zašto ih vole modni stilisti?

Širi donji dio “vodi” pogled dole, što stvara utisak dužih i elegantnijih nogu.

Trendovit su izbor ove sezone, a mogu se nositi i uz jednostavne i uz sofisticirane kombinacije.

Ovaj model se posebno dobro slaže sa obućom koja se jedva vidi ili je skrivena ispod nogavica — što dodatno pojačava vizuelni efekat duge linije.

Kako ih stilizovati?

Uz usku bluzu ili krojenu jaknu.

Birajte dužinu koja dodiruje vrhove cipela da biste izbjegli “prekid” linije nogu.

3. Cigaret pantalone

Klasik koji se ne izbacuje — ravne ili blago sužene pantalone (cigaret model) su moj favorit kada želim izgled vitkije i duže figure.

Šta ih čini odličnim?

Prate liniju noge bez naglih prekida, što strelice oka vode uzduž, umjesto da je prekidaju.

Kombinuju se sa različitim vrstama obuće — od ravnih cipela do štikli — zavisno od prilike i stila.

Mogu se nositi i vrlo elegantno uz sakoe ili jednostavne bluze.

Kako dodatno naglasiti efekat?

Biraj modele koji završavaju tik iznad ili na samom zglobu — oni otkrivaju najmanji dio noge i time čine izgled vitkijim i dužim, prenosi Stil.

Pored izbora pravog modela pantalona, tvoja figura će vizuelno izgledati duže ako kombinuješ:

Monohromatske kombinacije – isto ili slične boje hlača i gornjeg dijela tijela stvaraju neprekinutu liniju.

Cipele u sličnoj boji kao pantalone – posebno ako hulahopke ili čarape odgovaraju boji pantalona.