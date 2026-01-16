Lejkersi poniženi kod kuće od jednog najgorih timova NBA lige

Od sjaja do potpunog očaja, uz strah koji je zaledio "Kripto centar"! Košarkaši Los Anđeles Lejkersa doživjeli su pravu katastrofu na svom parketu, gdje su ih autsajderi Šarlot Hornetsi doslovno pregazili sa 135:117, ali poraz je ostao u sjenci povrede Luke Dončića!

Slovenac je napustio parket prije vremena krajem treće četvrtine, a navijači su se uhvatili za glavu kada je, držeći se za leđa, otišao pravo u svlačionicu. Međutim, u međuvremenu se vratio...

A sve je počelo kao u snu za "Jezeraše". Dončić je bio nezaustavljiv na startu, "plesao" je po terenu i ubacio nevjerovatnih 19 poena samo u prvoj četvrtini. Uz podršku Markusa Smarta i Lebrona Džejmsa, Lejkersi su poveli sa 17:7. Ipak, i pored rafala Majka Bridžisa (25 poena), domaćin je dobio prvu dionicu sa 39:30.

A onda se desilo nešto neobjašnjivo. Tim iz Los Anđelesa je potpuno stao u drugoj četvrtini, postigavši samo jedan koš iz igre za osam minuta! Izgubljene lopte i očajna odbrana omogućili su Šarlotu da preokrene meč. Druga dionica je pripala gostima sa nevjerovatnih 34:16, za vođstvo na poluvremenu od 64:55.

Treća četvrtina donijela je košarkaški revolveraški obračun. Lebron je razigravao, a Luka je ponovo počeo da sipa koševe iz svih pozicija. Ipak, na 2.12 minuta do kraja treće dionice, kada je na svom kontu već imao 34 poena, Dončić je doživio povredu leđa i morao je da napusti teren. Bez njega, odbrana Lejkersa je kapitulirala, primivši čak 40 poena u tom periodu (104:93 za Šarlot).

Na početku posljednje dionice, Dončić se vratio na klupu, a ubrzo i na teren, pokazujući nevjerovatnu želju. Posljednji trzaj domaćina dogodio se kada je Lebron Džejms (završio meč sa 29 poena, devet skokova i šest asistencija) smanjio na 109:103.

Međutim, Hornetsi su imali surov odgovor. Lamelo Bol je preuzeo stvar u svoje ruke i serijom 9:0 ugasio sve nade. Bol je odigrao meč karijere sa 30 poena i 11 asistencija, uz nevjerovatan šut za tri poena (9/17), dok ga je u stopu pratio Brendon Miler sa 26 poena.

Dončić je meč završio sa 39 poena (15/26 iz igre, šest trojki) i bio je ubjedljivo najbolji pojedinac na meču, ali nije imao pomoć klupe. Rezerve Lejkersa su doživjele totalni fijasko – Gejb Vinsent je šutirao 0/7, a Hačimura dodao samo tri poena.

S druge strane, Šarlot je potpuno dominirao u skoku (50 naspram 35 Lejkersa) i pogodio je nestvarnih 20 trojki iz 43 pokušaja.