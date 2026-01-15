Čikago Bulsi savladali Jutu rezultatom 128:126

Košarkaši Čikago Bulsa ostvarili su pobjedu u NBA meču protiv Juta Džeza rezultatom 128:126 u utakmici odigranoj u srijedu naveče u Junajted Centru. Igrač odluke bio je Nikola Vučević koji je polaganjem četiri sekunde prije kraja donio pobjedu Bulsima.

Pobjedu Čikagu donio je Nikola Vučević, koji je pogodio koš za pobjedu četiri sekunde prije kraja.

Prethodno je Vučević blokadom zaustavio Filipovskog, ali Čikago nije uspio da već tada prelomi utakmicu. U dresu Jute Kijantre Džordž nije bio precizan sa šuta za tri poena u posljednjem napadu meča.

Juta se vratila iz minusa od 12 poena

Juta je gubila 12 poena pet minuta prije kraja uspjela je da izjednači.

Sensaboa je 28 sekundi prije kraja donio Juti 126 poen. Kobi Vajt je potom promašio trojku za Čikago, ali je Okoro pronašao loptu i dodao je uz aut liniju do Tr Džonsa koji je uputio pas slobodnom Vučeviću ispod koša.

Tok utakmice

Domaćini nisu na najbolji način otvorili prvu četvrtinu. Iako se igrala rezultatski tijesna utakmicu, u posljednjem napadu prve četvrtine Juta postiže trojku i završava je sa 36:39.

U drugoj četvrtini Čikago Bulsi prave preokret i dominiraju parketom. Domaćini su sigurnom igrom polako lomili goste i na poluvremenu stigli do devet razlike (71:62). Nakon odmora Juta polako topi prednost Čikago Bulsa i do kraja treće četvrtine izjednačuje rezultat na 94:94.

Posljednja četvrtina donijela je olakšanje Čikago Bulsima koje su do kraja zamalo prokockali. U jednom trenutku uspjelu su da ostvare 12 poena razlike. Vodili su 116:104, ali su košarkaši Jute dobrom igrom pred sam kraj meča stigli do izjednačenja. Ipak, spas Bulsima donio je Vučević.

Najefikasniji igrači

Uprkos porazu, Sansabo Brajs je odigrao utakmicu karijere i postigao 43 poena za Jutu.

Najbolji u dresu Bulsa bio je Nikola Vučević sa 35 poena, dok su kod gostiju zapaženi bili i Kejonte Džordž sa 25 i Filipovski sa 19 poena.

Bulsi na ivici plejofa

Nakon ove pobjede Čikago Bulsi zadržali su 10. poziciju na tabeli Istočne konferencije, koja vodi u plej-in NBA.

Juta se, s druge strane, nalazi na 13. mjestu Zapadne konferencije i sve je dalje od doigravanja.

Sljedeći meč

Bulsi će u Petak igrati protiv Bruklina, a Juta će na gostovanje Dalasu.