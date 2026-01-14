Logo
Željko Obradović odlazi u penziju?

14.01.2026

14:08

Komentari:

0
Жељко Обрадовић одлази у пензију?
Foto: Tanjug/Vladimir Šporčić

Željko Obradović, proslavljeni srpski i najtrofejniji evropski trener svih vremena, odlazi u penziju.

Kako saznaje Soccerbet iz pouzdanih izvora, najbliži prijatelji i porodica napravili su Željku žurku povodom odlaska u penziju u njegovom rodnom Čačku.

"Gotovo je! Najveći odlazi u penziju! Željko Obradović je najtrofejniji evropski trener svih vremena. Osvojio je 49 trofeja od čega čak devet Evroliga", piše ovaj portal.

Željko Obradović

KK Partizan

košarkaš

