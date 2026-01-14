Logo
Large banner

Rasulo u Milvokiju - Janis zaratio sa navijačima: Zviždali mu tokom meča, Grk im nije ostao dužan

14.01.2026

12:23

Komentari:

0
Расуло у Милвокију - Јанис заратио са навијачима: Звиждали му током меча, Грк им није остао дужан
Foto: Printscreen / X

Superstar Milvoki Baksa, Janis Adetokumbo, ušao je u sukob sa navijačima kluba sa kojim je 2021. godine bio NBA šampion.

Milvoki igra katastrofalno ove sezone, trenutno zauzima poražavajuću 11. poziciju na Istoku i fanovi su izgubili strpljenje.

Na utakmici protiv Minesote, u kojoj su Baksi doživjeli ubjedljiv poraz (139:106) navijači su tokom meča zviždali Janisu i ekipi.

Grčki superstar im nije ostao dužan, pa se nakon jednog koša okrenuo ka tribinama i prstima pokazao ka dole.

Nakon meča rekao je da ne pogađa mišljenje navijača.

"Nikada nisam bio u ovakvoj situaciji. Pomalo novo za mene. Ne mijenja se. Ista je stvar. Nije bitno. Trudim se da napredujem i kada su loši momenti. Napredujem kada ljudi ne vjeruju u mene. Nije bitno da li sam na putu, da li sam kod kuće, da li sam na porodičnoj večeri, da li sam u trening centru sa saigračima. Nije baš bitno. Dakle, da, nikada ranije nisam bio dio nečega sličnog, tako da je to bilo nešto novo za mene. Ipak, sviđa mi se. Volim to", rekao je Grk.

Podijeli:

Tagovi:

Janis Adetokumbo

NBA

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

"40 минута чекао Дончића испред свлачионице": Испливали детаљи инцидента о ком бруји НБА

Košarka

"40 minuta čekao Dončića ispred svlačionice": Isplivali detalji incidenta o kom bruji NBA

2 h

0
Дончић на терен изашао у овим патикама

Košarka

Dončić na teren izašao u ovim patikama

1 mj

0
Лука Дончић није здрав, муче га повреде и болови

Košarka

Luka Dončić nije zdrav, muče ga povrede i bolovi

1 sedm

0
Лука Дончић бриљирао: Леброн провоцирао, али су Лејкерси испали из НБА купа

Košarka

Luka Dončić briljirao: Lebron provocirao, ali su Lejkersi ispali iz NBA kupa

1 mj

0

Više iz rubrike

"40 минута чекао Дончића испред свлачионице": Испливали детаљи инцидента о ком бруји НБА

Košarka

"40 minuta čekao Dončića ispred svlačionice": Isplivali detalji incidenta o kom bruji NBA

2 h

0
Кошаркаши Борца у борби за први трофеј у сезони

Košarka

Košarkaši Borca u borbi za prvi trofej u sezoni

17 h

1
Од сутра продаја улазница за меч Игокеа-Партизан

Košarka

Od sutra prodaja ulaznica za meč Igokea-Partizan

17 h

0
Огласио се Никола Топић послије хемотерапије и борбе са раком: Фоткама и поруком одушевио све

Košarka

Oglasio se Nikola Topić poslije hemoterapije i borbe sa rakom: Fotkama i porukom oduševio sve

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

46

Tramp "zaratio" sa premijerom Grenlanda: "Ne znam ko je on, ali je u problemu"

12

42

Rezerve deviza i zlata Rusije dostigle istorijski maksimum

12

38

Šok, amater pobijedio Sinera u Australiji

12

33

Čekanja na graničnim prelazima Gradiška i Donja Gradina

12

32

Užasan prizor u centru grada: Muškarac pronađen mrtav u lokvi krvi

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner