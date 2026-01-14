Rasulo u Milvokiju - Janis zaratio sa navijačima: Zviždali mu tokom meča, Grk im nije ostao dužan

Superstar Milvoki Baksa, Janis Adetokumbo, ušao je u sukob sa navijačima kluba sa kojim je 2021. godine bio NBA šampion.

Milvoki igra katastrofalno ove sezone, trenutno zauzima poražavajuću 11. poziciju na Istoku i fanovi su izgubili strpljenje.

Na utakmici protiv Minesote, u kojoj su Baksi doživjeli ubjedljiv poraz (139:106) navijači su tokom meča zviždali Janisu i ekipi.

Bucks fans can't be serious about booing Giannis at home. When he leaves, they'll be back to being a poverty franchise. Instead of showing gratitude for his loyalty, that's how they treat him? Unbelievable.pic.twitter.com/4EcV9RbGTF — PBA insider 🏀 (@PBAinsider) January 14, 2026

Grčki superstar im nije ostao dužan, pa se nakon jednog koša okrenuo ka tribinama i prstima pokazao ka dole.

Nakon meča rekao je da ne pogađa mišljenje navijača.

"Nikada nisam bio u ovakvoj situaciji. Pomalo novo za mene. Ne mijenja se. Ista je stvar. Nije bitno. Trudim se da napredujem i kada su loši momenti. Napredujem kada ljudi ne vjeruju u mene. Nije bitno da li sam na putu, da li sam kod kuće, da li sam na porodičnoj večeri, da li sam u trening centru sa saigračima. Nije baš bitno. Dakle, da, nikada ranije nisam bio dio nečega sličnog, tako da je to bilo nešto novo za mene. Ipak, sviđa mi se. Volim to", rekao je Grk.