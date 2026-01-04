Luka Dončić nije zdrav, muče ga povrede i bolovi

Zvijezda Los Anđeles Lejkersa, fantastični Luka Dončić, igra sa mnogo bolova i nije zdrav, pišu američki mediji.

Bek "Jezeraša" se muči sa povredom lijevog lakta i stalnim bolom u obje noge.

Izvori ističu da je Dončić na neprekidnim terapijama samo kako bi se pripremio za mečeve Lejkersa.

Uprkos nelagodnosti, Dončić je odlučan da igra, posebno jer Lejkersima već nedostaju Ostin Rivs, Rui Hačimura i Gejb Vinsent.

Luka često nosi steznike i štitnike za rame, baš kao što je to bio slučaj na posljednjem meču u godini protiv Detroita.

Ove sezone, Slovenac u prosjeku bilježi 33.6 poena, 8.1 skok i 8.7 asistencija, uz 45.9 odsto šuta iz igre i 31.7 odsto za tri.

Lejkersi trenutno imaju skor 21-11, prenosi "b92".