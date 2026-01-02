Logo
Zvezda demolirala Efes u Istanbulu

02.01.2026

19:52

1
Звезда демолирала Ефес у Истанбулу
Foto: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Košarkaši Crvene zvezde prvi put u istoriji kluba uspjeli su da kao gosti savladaju ekipu Efesa iz Istanbula rezultatom 87:65 u 19. kolu Evrolige.

Nadala se Crvena zvezda da poslije 11:0 u Istanbulu protiv Efesa u ovoj 2026. godini može nešto da se promjeni i jeste se promijenilo.

Ne samo da su crveno-beli konačno prvi put u istoriji kluba savladali Efes kao gosti već su to uradili na izuzetno ubjedljiv način.

Tokom prvih nekoliko minuta igra je bila ujednačena, da bi prvi u nalet ušao domaći tim, međutim samo dok se nije probudio Nvora koji je ušao u seriju i donio tako preokret Zvezdi.

Dobro je u tim trenucima funkcionisala i odbrana crveno-bijelih koji su zahvaljujući tome došli do devet poena prednosti. Na samom kraju prve dionice Efes je smanjio zaostatak.

Posle ujednačenog ulaska u drugu dionicu, košarkaši Efesa pojačali su tempo i smanjili zaostatak na svega dva poena. Međutim, Zvezda je tada ubacila u „petu“ brzinu.

Strašnom serijom od 14:0 Zvezda je došla do velike prednosti od 18 poena, a kasnije se ta prednost i povećavala.

Efes se nije budio ni u drugom poluvremenu, poseban problem pravili su im šutevi za tri poena (0/11 poslije prvog poluvremena). Sa druge strane crveno-bijeli imali su poenterski ples na terenu za novu seriju od 10:2.

Nvora je bio najefikasniji sa 24 poena, a Moneke je dodao 16-

U ekipi Efesa Vajer-Beb je postigao 17 poena.

KK Crvena zvezda

