Zvezda demolirala Efes u Istanbulu

02.01.2026
19:52
Komentari:1
Košarkaši Crvene zvezde prvi put u istoriji kluba uspjeli su da kao gosti savladaju ekipu Efesa iz Istanbula rezultatom 87:65 u 19. kolu Evrolige.
Nadala se Crvena zvezda da poslije 11:0 u Istanbulu protiv Efesa u ovoj 2026. godini može nešto da se promjeni i jeste se promijenilo.
Ne samo da su crveno-beli konačno prvi put u istoriji kluba savladali Efes kao gosti već su to uradili na izuzetno ubjedljiv način.
Tokom prvih nekoliko minuta igra je bila ujednačena, da bi prvi u nalet ušao domaći tim, međutim samo dok se nije probudio Nvora koji je ušao u seriju i donio tako preokret Zvezdi.
Dobro je u tim trenucima funkcionisala i odbrana crveno-bijelih koji su zahvaljujući tome došli do devet poena prednosti. Na samom kraju prve dionice Efes je smanjio zaostatak.
Posle ujednačenog ulaska u drugu dionicu, košarkaši Efesa pojačali su tempo i smanjili zaostatak na svega dva poena. Međutim, Zvezda je tada ubacila u „petu“ brzinu.
Strašnom serijom od 14:0 Zvezda je došla do velike prednosti od 18 poena, a kasnije se ta prednost i povećavala.
Efes se nije budio ni u drugom poluvremenu, poseban problem pravili su im šutevi za tri poena (0/11 poslije prvog poluvremena). Sa druge strane crveno-bijeli imali su poenterski ples na terenu za novu seriju od 10:2.
Nvora je bio najefikasniji sa 24 poena, a Moneke je dodao 16-
U ekipi Efesa Vajer-Beb je postigao 17 poena.
Najnovije
Najčitanije
22
03
22
00
21
50
21
47
21
42
Trenutno na programu