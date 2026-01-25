Amidžić: Banjalučka Gradska uprava napada Vladu Srpske, a prećutkuje svoje obaveze

On je naglasio da Republika Srpska uredno isplaćuje sredstva iz Agrarnog budžeta poljoprivrednicima, dok grad Banjaluka u 2025. godini nije ni raspisao poziv za subvencije preko Centra za razvoj sela, iako su sredstva bila planirana budžetom.

"Još gore, ono što je poljoprivrednicima odobreno 2024. godine do danas nije isplaćeno. Kad već govore o brizi za selo, red je da prvo pogledaju svoje obaveze", napisao je Amidžić na društvenoj mreži "Iks".

On je istakao da poljoprivrednicima ne treba lažna briga i potcjenjivanje, već da im se isplate dugovanja iz budžeta grada Banjaluka.