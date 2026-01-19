Stanivuković tuživao Radojičića, a sada skuplja savjetnike: Imaće ih čak 19

"Imam samo tri savjetnika, po jednog za medije, pravne poslove i ekonomiju. Sve drugo su neutemeljene klevete. Čak sam u jednom periodu imao samo dva savjetnika. U posljednje četiri godine, taj broj se uvijek kreće između dva i tri“.

Ne tako davno, u novembru 2024. godine, žustro se gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković ovako obračunavao sa, kako ih je nazivao, špekulantima. Pred Novu 2026. godinu u Službenom glasniku Republike Srpske objavljen je Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji poslova i sistematizaciji radnih mjesta Gradske uprave. Lidera opozicionog PDP-a ustoličenog na čelu grada savjetovaće 19 ljudi, piše portal "Žurnal".

Uz njih će biti i četiri koordinatora poslova, ali i gradski menadžer i glavni gradski arhitekta. Uz ostale službenike, u kabinet gradonačelnika nakrcano je 68 zaposlenih, dodaje portal.

Savjetnike u odsjeke uveo je Igor Radojičić, današnji Stanivukovićev politički partner u pokretu "Slobodna Srpska“, ali taj broj bio je znatno manji. Istini za volju, načelnike su tada najčešće savjetovali imenovani šefovi odsjeka, koji su bili zaduženi i za koordinisanje poslovima. Ako je pak imenovan koordinator, onda nije bilo pozicije šefa odsjeka.

Stanivuković je, međutim, želio da pomogne "nesnađenim" prijateljima i odanim političkim figurama pa je ustrojio sistem – načelnik, savjetnici, šefovi odsjeka, koordinatori u odsjecima, referent(i)... Ukupno 12 odjeljenja i jedna služba, a ispod 23 odsjeka, nastavlja dalje "Žurnal".

Zanimljiva je situacija u, na primjer, Odjeljenju za saobraćaj i puteve. Određena je pozicija "stručni savjetnik za pravna pitanja". Nije greška, u tabeli, odmah ispod je i koordinator za opšte i imovinsko-pravne poslove. Referent ne postoji pa će koordinator samom sebi biti šef. U odjeljenjima se pojavljuju i savjetnici za analitiku i odnose s javnošću, iako postoji takozvani Tim za komunikaciju, kao i Kancelarija za građane, koja komunicira s novinarima kad Timu stignu nezgodna pitanja.

U gradu sa bezbroj komunalnih problema čak petoro savjetnika razmišljaće i misli slati prema načelniku Odjeljenja za komunalne poslove.

"Osim toga, za glavnog gradskog arhitektu nema posebnog zadatka, jer se poslovi sa tajkunima čije investiranje niko ne propituje odavno dogovaraju u Odjeljenju za prostorno uređenje", piše "Žurnal" i nasatavlja:

"Načelnika će savjetovati četvoro ljudi, a kako je u tim kancelarijama situacija uvijek krizna, tako postoji i 'stručni savjetnik za socio-ekonomske analize'. Prema opisu posla, savjetuje načelnika kada su u pitanju javni nastupi u kriznim situacijama u komunikaciji sa medijima; priprema, organizuje sprovodi strategije medijske promocije aktivnosti Odjeljenja za prostorno uređenje u saradnji sa Timom za komunikacije; provodi sociološka istraživanja s ciljem razumijevanja društvenih i kulturnih trendova koji utiču na prostorno uređenje; analizira podatke o promjenama, javnom mnjenju i društvenom ponašanju građana, te izrađuje preporuke za inkluzivan i održiv razvoj urbanih sredina..."

Kada je u decembru 2020. godine došao na čelo grada Draško Stanivuković otimao je ključeve službenih vozila pa ih, nakon fotografisanja s njima, vraćao u ruke sebi podobnih kadrova. Pred kamerama i mikrofonima koje neizmjerno voli prijetio je ozbiljnim obračunom sa korupcijom i kriminalom. Od prethodne SNSD administracije ostalo mu je 788 zaposlenih u Gradskoj upravi, 200 je namjeravao otpustiti jer su, tvrdio je, "višak“. Podnosio je krivične prijave protiv današnjeg saborca Igora Radojičića...

Kada je "okusio politiku“, promijenio je stav. Ne samo da nije otpustio "višak", već je doveo nove "radnike“, dodaje "Žurnal".

Portal dodaje da građani Banjaluke finansiraju više od 900 zaposlenih samo u Gradskoj upravi. U obzir bi svakako trebalo uzeti i raspoređene po javnim gradskim preduzećima i ustanovama.