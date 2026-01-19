Logo
Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

Izvor:

ATV

19.01.2026

13:51

Какво нас вријеме очекује сутра?

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ sutra će biti pretežno sunčano i hladno, sa maksimalnom dnevnom temperaturom do 12 stepeni Celzijusovih.

Jutro će biti hladno uz mraz, na sjeveru oblačno, u ostalim predjelima vedro, dok će oko rijeka i po kotlinama biti magle koja će se ponegdje zadržavati tokom cijelog dana, uz najhladnije vrijeme.

Новак Ђоковић

Tenis

Đoković pregazio Martineza i proslavio 100. trijumf na Australijan openu

Krajem dana na jugu se očekuje postepeno naoblačenje, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab vjetar, promenljiv ili istočnih smjerova.

Minimalna temperatura vazduha biće od minus 10 do tri, a maksimalna od nula do 12 stepeni Celzijusovih.

U Republici Srpskoj i FBiH danas je umjereno oblačno, a po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle i niskih oblaka, a u Hercegovini i na jugozapadu sunčano, objavio je Federalni hidrometeorološki zavod.

Policija

Svijet

Poznato ko je pucao u zgradi opštine - raste broj povrijeđenih

Temperatura vazduha u 13.00 časova: Sokolac minus šest, Kneževo minus pet, Mrakovica minus četiri, Banjaluka i Srbac minus tri, Doboj, Zvornik, Mrkonjić Grad, Novi Grad, Srebrenica i Drvar minus dva, Drinić minus jedan, Bijeljina, Prijedor, Sarajevo, Bihać, Sanski Most i Tuzla nula, Višegrad, Foča, Han Pijesak, Šipovo, Jajce i Livno jedan, Rudo dva, Gacko tri, Zenica četiri, Bileća devet, Mostar 10 i Trebinje 11 stepeni.

