Logo
Large banner

Slava vam pada za vikend: Imate li pravo na slobodan dan?

Izvor:

Kurir

19.01.2026

11:46

Komentari:

0
Крсна слава црква православље
Foto: ATV BL

Najveći broj zaposlenih pravoslavne vjeroispovijesti obilježava krsnu slavu upravo u nadolazećim zimskim mjesecima.

Na društvenim mrežama često se vodi rasprava o tome da li se slobodan dan može "prenijeti“. Pravo na odsustvo važi isključivo za prvi dan krsne slave, kako navodi portal Paragraf.

Šta kaže zakon?

Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Srbiji, pravoslavci imaju pravo da ne rade prvog dana krsne slave, a isto važi i za pripadnike drugih vjeroispovijesti. Međutim, kada prvi dan slave padne u subotu ili nedjelju, zakon ne predviđa mogućnost prenosa slobodnog dana na radni dan. Portal Paragraf objašnjava:

"Za razliku od državnih praznika koji se mogu prenositi na prvi naredni radni dan, verski praznici iz člana 4. Zakona ne potpadaju pod to pravilo.“

vatrogascii

Srbija

Ugašen požar na krovu zgrade Specijalnog suda

To znači da zaposleni neće imati pravo na dodatni slobodan dan ukoliko praznik padne vikendom, naglašava Paragraf.

Dodatni slobodni dani i praksa poslodavaca

Portal Paragraf konstatuje da se u praksi rijetko donose zvanična rješenja o odsustvu za vjerske praznike. Inspekcija rada često toleriše ovakvu praksu kako bi se rasteretila administracija poslodavaca.

Važno je napomenuti da vjerski praznici koji se praznuju neradno ne mogu se računati u redovne dane godišnjeg odmora zaposlenih, oni se tretiraju kao dodatni slobodni dani.

(Kurir)

Podijeli:

Tag:

krsna slava

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Угашен пожар на крову зграде Специјалног суда

Srbija

Ugašen požar na krovu zgrade Specijalnog suda

1 h

0
Додик: Генерал Лугоња радни и животни вијек ставио у службу отаџбине и свог народа

Republika Srpska

Dodik: General Lugonja radni i životni vijek stavio u službu otadžbine i svog naroda

1 h

0
Радосно: Велики бејби бум у граду у Српској

Gradovi i opštine

Radosno: Veliki bejbi bum u gradu u Srpskoj

1 h

0
НИС: Почеле стартне активности у Рафинерији нафте Панчево

Srbija

NIS: Počele startne aktivnosti u Rafineriji nafte Pančevo

1 h

0

Više iz rubrike

Crkva, pravoslavlje, ikone, SPC

Društvo

Sutra je Jovanjdan, a ovo su vjerovanja

2 h

0
Први пут у историји: У Грацу одржано пливање за Часни крст

Društvo

Prvi put u istoriji: U Gracu održano plivanje za Časni krst

2 h

0
Враћа нам се снијег, познато и када

Društvo

Vraća nam se snijeg, poznato i kada

4 h

0
Политичари данас одлучују о најнижим пензијама

Društvo

Političari danas odlučuju o najnižim penzijama

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

07

U plivanju za časni krst učestvovao i petogodišnjak

13

07

Cjenovnik crkve zapalio mreže: Naplaćuju oprost

13

04

Dalibor Kajiš prvi doplivao do Časnog krsta u Banjaluci

13

01

Najgore snajke na svijetu se rađaju samo u tri znaka horoskopa

12

59

Tjentište eksplodira u julu: Skunk Anansie, Onyx, Senidah, Zoster, Goblini i Artan Lili prva imena Jelen OK Festa!!

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner