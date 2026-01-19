Slava vam pada za vikend: Imate li pravo na slobodan dan?

Izvor:
Najveći broj zaposlenih pravoslavne vjeroispovijesti obilježava krsnu slavu upravo u nadolazećim zimskim mjesecima.
Na društvenim mrežama često se vodi rasprava o tome da li se slobodan dan može "prenijeti“. Pravo na odsustvo važi isključivo za prvi dan krsne slave, kako navodi portal Paragraf.
Prema Zakonu o državnim i drugim praznicima u Srbiji, pravoslavci imaju pravo da ne rade prvog dana krsne slave, a isto važi i za pripadnike drugih vjeroispovijesti. Međutim, kada prvi dan slave padne u subotu ili nedjelju, zakon ne predviđa mogućnost prenosa slobodnog dana na radni dan. Portal Paragraf objašnjava:
"Za razliku od državnih praznika koji se mogu prenositi na prvi naredni radni dan, verski praznici iz člana 4. Zakona ne potpadaju pod to pravilo.“
To znači da zaposleni neće imati pravo na dodatni slobodan dan ukoliko praznik padne vikendom, naglašava Paragraf.
Dodatni slobodni dani i praksa poslodavaca
Portal Paragraf konstatuje da se u praksi rijetko donose zvanična rješenja o odsustvu za vjerske praznike. Inspekcija rada često toleriše ovakvu praksu kako bi se rasteretila administracija poslodavaca.
Važno je napomenuti da vjerski praznici koji se praznuju neradno ne mogu se računati u redovne dane godišnjeg odmora zaposlenih, oni se tretiraju kao dodatni slobodni dani.
