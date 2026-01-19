Logo
Dodik: General Lugonja radni i životni vijek stavio u službu otadžbine i svog naroda

19.01.2026

11:29

Lider SNSD-a Milorad Dodik uputio je saučešće povodom smrti generala Vojske Republike Srpske Marka Lugonje.

- S dubokim žaljenjem sam primio vrijest o smrti generala Lugonje, dokazanog patriote koji je znanjem i predanošću dao nemjerljiv doprinos stvaranju i odbrani Republike Srpske - istakao je Dodik.

On je naglasio da dugogodišnji angažman i odgovorne dužnosti koje je general Lugonja obavljao u najtežim vremenima, svjedoče da je riječ o čovjeku koji je čitav radni i životni vijek stavio u službu otadžbine i svog naroda.

- Porodici, saborcima i svima koji su ga poznavali i poštovali upućujem izraze najdubljeg saučešća - naveo je Dodik.

Milorad Dodik

