Dodik: General Lugonja radni i životni vijek stavio u službu otadžbine i svog naroda

Lider SNSD-a Milorad Dodik uputio je saučešće povodom smrti generala Vojske Republike Srpske Marka Lugonje.
- S dubokim žaljenjem sam primio vrijest o smrti generala Lugonje, dokazanog patriote koji je znanjem i predanošću dao nemjerljiv doprinos stvaranju i odbrani Republike Srpske - istakao je Dodik.
On je naglasio da dugogodišnji angažman i odgovorne dužnosti koje je general Lugonja obavljao u najtežim vremenima, svjedoče da je riječ o čovjeku koji je čitav radni i životni vijek stavio u službu otadžbine i svog naroda.
- Porodici, saborcima i svima koji su ga poznavali i poštovali upućujem izraze najdubljeg saučešća - naveo je Dodik.
