Ovo je Iva govorila na suđenju Aleksiću: Imala sam strah od njega, gurao mi je jezik u usta

Glumica Iva Ilinčić je tokom svedočenja protiv Miroslava Mike Aleksića za seksualno zlostavljanje u sudnici rekla da joj je nekadašnji učitelj glume tokom časova gurao jezik u usta.

Reditelj i profesor glume Miroslav Mika Aleksić preminuo je u svojoj kući od raka debelog creva.

Aleksić je prije pet godina optužen za silovanje i nedozvoljene polne radnje nad djevojkama koje su pohađale njegove časove glume.

Prva koja ga je optužila i izašla u javnost je glumica Milena Radulović, a u junu 2024. godine saslušana je i glumica Iva Ilinčić. Njeno svjedočenje ujedno je bilo i posljednje svjedočenje žrtava Mike Aleksića.

To posljednje suđenje obilježilo je sramno ponašanje branioca Miroslava Mike Aleksića, koji je odlukom sudije tada kažnjen sa 100.000 dinara zbog nepoštovanja suda.

On je tada Ivu Ilinčić ispitivao dva sata, a brojna pitanja koja joj je tada postavio sudija je odbio.

Branilac Mike Aleksića je Ivu Ilinčić tada pitao da li je bila kažnjavana umivanjem i zbog čega o kaznama nije pričala roditeljima.

"Imala sam strah od njega. Gledala sam ga kao oca. On nas je vrijeđao i to me je pogađalo smatrala sam da je to što je radio bio dio školovanja", rekla je Iva Ilinčić tada u suzama.

Advokat joj je tada postavio sljedeća pitanja: "Da li je Aleksić primjenjivao silu?" i "Zašto niste reagovali?".

"Ja sam se tada uznemirila, paralisala, nisam mogla da pružim otpor. Bila sam crvena u licu, odmahivala sam glavom. Plakala, on na to nije reagovao", ispričala je Iva Ilinčić na suđenju Miki Aleksiću.

Iva Ilinčić je tada navela i da je tokom studiranja dolazila jednom nedjeljno u školu glume.

"Nisam bila svjesna da je to seksualno zlostavljanje sve do kraja fakulteta", rekla je ona tada.

Potom je opisala jedno od zlostavljanja, koje se dogodilo dok se spremala za prijemni.

Na pitanja advokata branioca Aleksića da li je izgovarala tekst, ona je tada odgovorila: "Nisam mogla da izgovaram tekst kada mi je gurao jezik u usta", prenosi Informer.