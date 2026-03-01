Račun iz restorana pokrenuo žestoku raspravu

Ono što je trebao biti ugodan izlazak na večeru u jednom restoranu u Melburnu, pretvorilo se u neugodno iznenađenje. Gost je na računu primjetio dodatni iznos od jednog dolara - automatski obračunatu donaciju - bez da ga je iko o tome posebno obavijestio.

Zbunjen i ljut, fotografisao je račun i objavio ga na Redditu uz pitanje: "Od kada je to uobičajeno? Je li uopšte legalno bez pitanja dodati donaciju na račun?" Iako se radi o malom iznosu, rasprava na internetu brzo se rasplamsala.

Donacija za udruženje - ali bez jasnog pristanka

Sporni dolar, prema pisanju australijskih medija, ide udruženju Collective Foundation, koju je 2025. osnovao ugostitelj Kris Lukas. Cilj udruženja je podsticanje dugoročne održivosti australijske ugostiteljske industrije te finansiranje obrazovanja i stručnog usavršavanja u tom sektoru. Donacija u ovom slučaju namijenjena je projektu "Future Hospitality Academy".

Na jelovniku restorana zaista stoji obavijest da će se na račun dodati donacija od 1 dolara, uz napomenu da gost može zatražiti njeno uklanjanje. Ali, mnogi korisnici društvenih mreža smatraju da to nije dovoljno.

Opt-out umjesto opt-in

Najveća zamjerka odnosi se na način naplate. Donacija se automatski dodaje (tzv. "opt-out" model), što znači da se pretpostavlja pristanak gosta, a on mora zatražiti da se iznos ukloni. Mnogi smatraju da bi poštenije bilo koristiti "opt-in" model, gd‌je bi se goste unaprijed pitalo žele li donirati.

Predsjednik australijskog ugostiteljskog udruženja Restaurant and Catering Australia, Džon Hart, izjavio je da takva praksa, iako može biti dopuštena ako je jasno navedena, nije dobra poslovna praksa.

Mali iznosi, velika rasprava

Iako je riječ o samo jednom dolaru, slučaj je otvorio širu raspravu o transparentnosti i pravima potrošača. Mnogi komentatori ističu da problem nije u iznosu, nego u načelu - gosti ne žele da im se bilo kakvi dodatni troškovi naplaćuju bez jasnog i direktnog pristanka.

Očigledno je i kada je riječ o humanitarnoj svrsi, automatski dodani troškovi na računu mogu izazvati nepovjerenje i ogorčenje ako nisu dovoljno transparentni, prenosi "Fenix-Magazin".