Balkanac se javio iz Dubaija: Sve je OK

ATV

01.03.2026

17:44

Харун Беридан
Foto: Screenshot

Povodom brojnih glasina i uznemirujućih informacija koje se posljednjih dana šire društvenim mrežama, jedan muškarac iz BiH koji se trenutno nalazi u Dubaiju javno se oglasio s porukom da je stanje u tom gradu potpuno normalno.

U obraćanju je naglasio da nema razloga za paniku te da svakodnevni život funkcioniše bez ikakvih poremećaja.

Kako je naveo, javni prevoz, saobraćaj i snabdijevanje rade uobičajenim ritmom, a lično se uvjerio i u stanje na terenu.

Дадо Полумента

Scena

Dado Polumenta sa porodicom zarobljen na Maldivina

Posebno je istakao da su brojne objave koje se dijele putem interneta, prema njegovoj procjeni, netačne ili pretjerane.

U svojoj poruci, koju je uputio pratiocima, rekao je:

“1. mart, Dubai, sve okej, nema potrebe za panikom, bilo čim, metro normalno funkcioniše, saobraćaj je normalno funkcioniše, momci koji rade dostavu, rade sve vrijeme, ja sam bio u trgovini, znači sve ono sto pročitate, 80% je neistina i ne znam šta bih rekao. Svim onim ljudima opet koji su pitali hvala puno, a ovim dušebrižnicima, kojih ima zaista puno i koji bi sve dali sad u životu što imaju samo da se ovdje nešto desi kako bi se nahranili duševno pobjegli od svoje svakodnevnice, od svog jada u kojem žive, moraćete još da pričekate malo. Tako da ostanite takvi zauvijek, nemojte nikad pokušati da budete bolji, pozdrav".

