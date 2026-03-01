Balkanac se javio iz Dubaija: Sve je OK

Povodom brojnih glasina i uznemirujućih informacija koje se posljednjih dana šire društvenim mrežama, jedan muškarac iz BiH koji se trenutno nalazi u Dubaiju javno se oglasio s porukom da je stanje u tom gradu potpuno normalno.

U obraćanju je naglasio da nema razloga za paniku te da svakodnevni život funkcioniše bez ikakvih poremećaja.

Kako je naveo, javni prevoz, saobraćaj i snabdijevanje rade uobičajenim ritmom, a lično se uvjerio i u stanje na terenu.

Posebno je istakao da su brojne objave koje se dijele putem interneta, prema njegovoj procjeni, netačne ili pretjerane.

U svojoj poruci, koju je uputio pratiocima, rekao je:

“1. mart, Dubai, sve okej, nema potrebe za panikom, bilo čim, metro normalno funkcioniše, saobraćaj je normalno funkcioniše, momci koji rade dostavu, rade sve vrijeme, ja sam bio u trgovini, znači sve ono sto pročitate, 80% je neistina i ne znam šta bih rekao. Svim onim ljudima opet koji su pitali hvala puno, a ovim dušebrižnicima, kojih ima zaista puno i koji bi sve dali sad u životu što imaju samo da se ovdje nešto desi kako bi se nahranili duševno pobjegli od svoje svakodnevnice, od svog jada u kojem žive, moraćete još da pričekate malo. Tako da ostanite takvi zauvijek, nemojte nikad pokušati da budete bolji, pozdrav".