Netanjahu: Napadi na Iran biće pojačani

Napadi Izraela na Iran biće nastavljeni i pojačani, rekao je premijer Benjamin Netanjahu nakon sastanka sa članovima bezbjednosnog kabineta.

"Naše snage sada udaraju u srce Teherana sve većim intenzitetom i to će biti dodatno pojačano u narednim danima", rekao je Netanjahu u video-obraćanju.

On je dodao da su ovo bolni dani i da saosjeća sa porodicama žrtava, prenose izraelski mediji.

Netanjahu je poželio brz oporavak ranjenima u ime svih građana Izraela.

Prema ranijim izvještajima, u raketnim napadima Irana u Tel Avivu je poginula jedna osoba, a u Beit Šemešu devet. Ranjeno je više desetina ljudi.