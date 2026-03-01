Netanjahu: Napadi na Iran biće pojačani

Izvor:
Napadi Izraela na Iran biće nastavljeni i pojačani, rekao je premijer Benjamin Netanjahu nakon sastanka sa članovima bezbjednosnog kabineta.
"Naše snage sada udaraju u srce Teherana sve većim intenzitetom i to će biti dodatno pojačano u narednim danima", rekao je Netanjahu u video-obraćanju.
On je dodao da su ovo bolni dani i da saosjeća sa porodicama žrtava, prenose izraelski mediji.
Netanjahu je poželio brz oporavak ranjenima u ime svih građana Izraela.
Prema ranijim izvještajima, u raketnim napadima Irana u Tel Avivu je poginula jedna osoba, a u Beit Šemešu devet. Ranjeno je više desetina ljudi.
