Mart idealan za sadnju jagoda: Savjeti za pravilnu pripremu tla, zalijevanje i zaštitu od mraza

Kad je riječ o sadnji jagoda, ona se najčešće na našim prostorima obavlja u dva navrata - proljetnom i jesenjem. Mjesec mart i početak aprila idealan su period za proljetnu sadnju.

Proljetna sadnja obavlja se najčešće u martu i početkom aprila, čim se zemljište odmrzne i postane dovoljno suho za obradu. Ovo je sigurnija opcija jer mlade biljke izbjegavaju najjače zimske mrazeve, ali u prvoj godini obično daju skromniji rod.

Jesenja sadnja, koja se praktikuje u augustu i početkom septembra, omogućava biljkama da se dobro ukorijene prije zime, pa narednog proljeća daju znatno obilniji prinos. U područjima s oštrijim zimama važno je da se sadnja ne obavi prekasno kako mlade sadnice ne bi ušle nespremne u period mrazeva.

Sam postupak sadnje zahtijeva pažljivu pripremu zemljišta. Jagode najbolje uspijevaju na sunčanim položajima, u rastresitoj i dobro dreniranoj zemlji blago kisele reakcije. Prije sadnje tlo treba prekopati na dubinu od 20 do 30 centimetara i obogatiti ga kompostom, najbolje nekoliko sedmica ranije.

Prilikom sadnje važno je da korijen bude lijepo raspoređen u zemlji, dok središnji pupoljak, takozvano srce biljke, mora ostati u ravni sa površinom tla. Preduboka sadnja može dovesti do truljenja, dok preplitka izlaže korijen isušivanju, piše Kliks.

Nakon sadnje neophodno je obilno zalijevanje kako bi se zemlja slegla oko korijena i omogućila bolji kontakt sa vlagom. Tokom vegetacije tlo treba održavati umjereno vlažnim, ali bez zadržavanja vode. Preporučuje se postavljanje malča od slame ili drugog organskog materijala, čime se čuva vlaga, smanjuje rast korova i štite plodovi od direktnog kontakta sa zemljom.

Uz pravilno odabrano vrijeme sadnje i kvalitetnu pripremu zemljišta, jagode već naredne sezone mogu dati zdrav i obilan rod, a zasad ostaje produktivan dvije do tri godine prije nego što ga je potrebno obnoviti.