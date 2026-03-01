Telefon vam je upao u vodu? Pratite ove korake koji ga mogu spasiti

Bilo da se radi o padu u more, bazen ili prolijetanju kroz mašinu za veš, kontakt sa tečnošću jedan je od najčešćih uzroka kvara mobilnog telefona. Iako se proizvođači hvale IP sertifikatima vodootpornosti, istina je da su moderni uređaji otporni na vodu, ali ne i potpuno imuni, pogotovo na slanu ili hlorisanu vodu.

Prve sekunde su ključne

Svaka sekunda koju mobilni telefon provede uronjen u tečnošću povećava vjerovatnoću prodiranja vode u osjetljivu unutrašnjost. Prvi i najvažniji korak je, naravno, izvaditi ga što je brže moguće. Odmah nakon toga, ako je uređaj još uvijek uključen, ugasite ga. Ako se sam ugasio, nipošto ga ne pokušavajte ponovo upaliti kako biste "provjerili da li radi". Strujno kolo u kontaktu sa vodom uzrokuje kratak spoj koji može trenutno i trajno uništiti matičnu ploču i druge vitalne komponente.

Nakon što ste osigurali da kroz uređaj ne teče struja, uklonite sve što se može ukloniti. Skinite zaštitnu masku, izvadite fioku sa SIM i memorijskom karticom. Kod starijih modela sa odvojivom baterijom, njeno vađenje je apsolutni prioritet. Time ne samo da otvarate više puteva za cirkulaciju vazduha, već i spasavate SIM karticu na kojoj se možda nalaze vrijedni kontakti.

Spoljni dio uređaja nježno posušite mekom krpom od mikrovlakana ili papirnim ubrusom. Pritom izbjegavajte snažno trljanje ili protresanje telefona jer time rizikujete da kapljice vode gurnete još dublje u unutrašnjost, u dijelove koji su možda do sada ostali suvi.

Šta nikako ne smijete raditi

Na internet forumima i u narodnom predanju kruže brojni "savjeti" koji u praksi čine više štete nego koristi. Najpoznatiji među njima je svakako mit o pirinču. Iako je ideja da pirinač upija vlagu logična, ona je u ovom slučaju potpuno pogrešna i opasna.

Proizvođači poput Epla i Samsunga, kao i svi relevantni serviseri, izričito su protiv ove metode. Pirinač je izuzetno spor i neefikasan u upijanju vlage iz unutrašnjosti uređaja, a sitne čestice skroba i prašine mogu ući u priključak za punjenje, zvučnike i mikrofone, te uzrokovati dodatne probleme. Zrna se čak mogu zaglaviti u otvorima i nabubreti u kontaktu sa preostalom vlagom.

Druga česta greška je korišćenje izvora toplote, poput fena za kosu. Iako se čini kao brz način isparavanja vode, visoka temperatura može trajno oštetiti osjetljive elektronske komponente, deformisati plastične dijelove i otopiti lijepak koji drži ekran i kućište na mjestu. Takođe, snažan mlaz vazduha može, slično kao i protresanje, utjerati vodu u suve dijelove uređaja. Naposletku, ono što se podrazumijeva, ali vijredi ponoviti – nikada, ali baš nikada, nemojte spajati mokar telefon na punjač.

Ispravan postupak sušenja i malo strpljenja

Nakon što ste obavili prve korake, slijedi najteži dio – čekanje. Postavite telefon uspravno, sa priključkom za punjenje okrenutim nadole, kako bi gravitacija pomogla u izvlačenju vode iz otvora. Možete ga lagano lupnuti o dlan da podstaknete isticanje. Ostavite ga na suvom i provjetrenom mjestu. Ako imate ventilator, možete ga usmjeriti prema uređaju kako bi hladan vazduh ubrzao isparavanje.

Umjesto pirinča, daleko efikasnije rješenje su kesice sa silika-gelom. To su one male kesice koje često dolaze u kutijama sa novom obućom ili elektronskom opremom, a namjenski su dizajnirane za upijanje vlage. Stavite telefon u hermetički zatvorenu posudu ili kesu zajedno sa nekoliko takvih paketića. Ostavite ga da se suši najmanje 24 do 48 sati. Oduprite se iskušenju da ga upalite ranije.

Nakon što prođe preporučeno vrijeme, pokušajte da upalite uređaj. Ako se upali i sve se čini normalnim – čestitamo! Ipak, pratite njegovo ponašanje narednih nekoliko dana. Ako se ne pali, ili primjetite probleme poput zamagljene kamere, mrlja na ekranu, problema sa zvukom ili ekrana koji ne reaguje na dodir, vrijeme je za stručnu pomoć.

Treba imati na umu da većina proizvođača ne pokriva oštećenja tečnošću pod standardnom garancijom, nezavisno od IP sertifikata. Profesionalni servisi koriste ultrazvučne kade i izopropil alkohol visoke čistoće za uklanjanje vlage i korozije sa matične ploče, što je jedini pouzdan način spasavanja uređaja u koji je voda prodrla duboko u unutrašnjost.