Da li je napad na Iran potvrdio mračne prognoze Babe Vange i Nostradamusa

Kako su potvrdili iranski državni mediji, vrhovni vođa, ajatolah Ali Hamnei, ubijen u vazdušnim udarima u Teheranu. Ubijeni su i drugi visoki zvaničnici, uključujući komandanta Revolucionarne garde i ministra odbrane.

Svijet Isplivali novi detalji tramvajske nesreće: Evo šta je vozač rekao policiji

Većina političkih analitičara smatra da se sukob neće brzo smiriti, kao i da je najviše motivisan željom američke administracije da se smijeni iranski režim. Naznake ovog sukoba neki čak pronalaze u drevnim spisima, vođeni nekim drugim teorijama.

Prognoze Baba Vange i Nostradamusa analiziraju se pažljivo, i 30 godina poslije smrti bugarske proročice Vangelie Pandeve Dimitrove Gušterove poznatije kao Baba Vange i čak 460 godina od smrti francuskog astrologa i vidovdnjaka Mišela de Nostredama odnosno Nostradamusa. Dio njihovih prognoza odnosi se na 2026.

Njihove vizije tumače se u kontekstu političkih, prirodnih i društvenih promjena, nekada su i kontroverzne ali svakako krajnje intrigantne za svjetsku javnost.

Scena Burno u Pinkovim Zvezdama: Izbila svađa popularnog pjevača i voditeljke

Njihove vizije tumače se u kontekstu političkih, prirodnih i društvenih promjena, nekada su i kontroverzne ali svakako krajnje intrigantne za svjetsku javnost.

Baba Vanga je otkrila 10 predviđanja za 2026. godinu

Veliki globalni sukob (Treći svjetski rat)

Baba Vanga je predvidjela rat velikih razmjera koji će započeti 2026. godine, a u koji će vjerovatno biti uključene velike sile i taj sukob će se proširiti po kontinentima.

Ukoliko se to obistini, posljedice bi bile ogromne za globalnu geopolitiku i bezbjednost. Ostaje nejasno o zemljama se tačno radi, kada subob tačno počinje i kako će se razvijati, što ga čini više simboličnim upozorenjem, piše "VION".

Svijet Prvo obraćanje Pezeškijana nakon smrti ajatolaha: Razočaraćemo neprijatelje, uništavamo njihove baze

Ipak, prema nekim tumačenjima, globalni sukob o kojem je govorila Baba Vanga, odnosi se na rat na istoku i uključuje velike sile poput Irana, Kine, Rusije i SAD.

Njena proročanstva pominju "veliki rat" koji će početi nakon pada Sirije, što se povezuje sa trenutnom eskalacijom tenzija između Izraela i Irana.

Katastrofalne prirodne nepogode

Baba Vanga je predvidjela i zemljotrese, vulkanske erupcije i ekstremne klimatske događaje u 2026. koji bi mogli da zahvate značajan dio kopna planeta, sedam do osam odsto, pokazuju tumačenja prognoza bugarske proročice.

Dominacija vještačke inteligencije (AI) nad ljudima

AI će do 2026. dosegnuti tačku u kojoj će početi da dominira ključnim odlukama, industrijama, a možda čak i ljudskim životima.

Prvi kontakt sa vanzemaljskim životom

Navodi se da je Vanga predvidjela da će 2026. ljudi stupiti u kontakt sa vanzemaljcima, odnosno sa velikom svemirskom letjelicom koja će ući u Zemljinu atmosferu i to u novembru 2026.

Novi "gospodar" ili vođa iz Rusije koji dolazi globalnu scenu

Tumačenja njenih pronoza sugerišu da će se iz Rusije ili područja pod njenim uticajem pojaviti moćan vođa koji bi u 2026. mogao postati "Gospodar svijeta" odnosno vladar globalnom scenom.

Svjetska ekonomska kriza

Prognozira se i potencijalni ekonomski kolaps ili naglo korigovannje svetskih monetarnih sistema, propadanje bankarskog sisetma i visoka inflacija.

Dramatične promjene u zlatu i robi

Baba Vanga je predvidjela da bi cijene zlata u 2026. mogle neočekivano da variraju. Neki tvrde da bi zlato moglo da izgubi status "sigurne luke", dok drugi napominju da bi cijena zlata mogla naglo porasti.

Velike klimatske promjene i ekološki preokreti

Vangi se pripisuje predviđanje da će 2026. označiti prekretnicu u klimatskim promjenama i katastrofama povezanim sa životnom sredinom uključujući poplave, suše, ekstremne vremenske uslove i promjene dvije trećine ekosistema.

Pomak geopolitičke moći prema Aziji/Kini

Kina ili neka azijska sila mogle bi da steknu značajnu dominaciju, uključujući kontrolu nad Tajvanom ili širenje u Južnom kineskom moru, što bi izazvalo velike geopolitičke promjene.

Masovne migracije, društveni preokreti i tehnološki poremećaji

Poremećaj tehnologije, roboti i automatizacija, u kombinaciji s ekološkim i političkim krizama dovešće do migracija, društvenih nemira velikih razmjera ili transformacije društava 2026. godine.

Predviđanja Nostradamusa za 2026. godinu

Prema tumačenjima zagonetnih stihova Nostradamusa, pred nama je razdoblje koje bi moglo da definiše sudbinu moderne civilizacije kroz globalne sukobe, tehnološke prevrate i retke nebeske fenomene.

Scena Suzana Jovanović otkrila koje su bile posljednje riječi Saše Popovića

Najdominantnija tema koja se provlači kroz tumačenja za 2026. jeste takozvana "vladavina Marsa", planete koja u astrologiji simbolizuje rat, agresiju i impulsivnost. Mars će početkom 2026. godine imati izuzetno jak uticaj na nebu što se tumači kao drastičan porast globalnih tenzija, političkih nemira i vojnih sukoba.

Tumači upozoravaju da bi ova energija mogla da bude okidač za ono što se u proročanstvima naziva "velikim evropskim sukobom", pa čak i uvod u Treći svjetski rat, stvarajući time atmosferu u kojoj diplomatija gubi bitku pred oružjem, a svijet se nalazi na rubu provalije kakvu nije video decenijama.

Nostradamusovi stihovi ukazuju i na dramatičnu promjenu u globalnoj ravnoteži moći, simbolički prikazanu kao metafora "tri vatre s Istoka" i istovremeno gašenje svjetlosti Zapada. Ove "tri vatre" moderni analitičari najčešće povezuju sa nezaustavljivim ekonomskim i tehnološkim usponom azijskih divova, prije svega Kine i Indije, čija bi dominacija mogla da redefiniše svjetski poredak.

Tenis Bivši prvi teniser svijeta ne može iz Dubaija: Propušta prvi Masters u sezoni?

Predviđanje da "Zapad gubi svoju svjetlost" ne odnosi se nužno samo na vojni poraz, već na duboku unutrašnju krizu koja nagriza osnove zapadne civilizacije. Erozija povjerenja u demokratske institucije, ekstremna politička polarizacija koja dijeli društva na nepomirljive tabore kao i kulturni sukobi unutar samih država tumače se kao znakovi tog slabljenja.

Proročanstva za 2026. godinu zadiru i u sferu međuljudskih odnosa i duhovnosti, pa se najavljuje ono što se poetično naziva "gubitak moći Venere", planete koja simbolizuje ljubav, harmoniju, umetnost i empatiju, i koja navodno gubi svoju snagu, što se manifestuje kroz slabljenje saosjećajnosti i narušavanje tradicionalnih vrijednosti. Tumači prognoza Nostardamusa ovo shvataju kao upozorenje na otuđenje čovjeka od čovjeka, jer tehnologija i materijalizam mogu da zamijene ljudski kontakt, a društvo postane hladnije i okrutnije.

Svijet Amerikanci progovorili o napadu na njihov nosač aviona

Poteškoće u međuljudskim odnosima, raspad porodice i nedostatak solidarnosti postaju norma, stvara se svijet u kojem je tehnološki napredak obrnuto proporcionalan emocionalnoj inteligenciji, prema tumačenjima.

Ova socijalna distopija savršeno se uklapa u upozorenja o tehnološkoj revoluciji koja izmiče kontroli, stvarajući plodno tlo za dominaciju mašina nad ljudskim duhom. Ova tema sve više okupira i moderne futurologe, a ne samo mistike. Upravo je tehnologija, tačnije vještačka inteligencija ključna tačka spajanja drevnih stihova i modernih strahova, pri čemu se 2026. godina označava kao "tačka bez povratka".

Savremeni tumači upozoravaju da bi napredni sistemi vještačke inteligencije mogli da dosegnu nivo svijesti i autonomije koja nadilazi ljudsku kontrolu upravo u razdoblju između 2025. i 2026. godine.

Region Tuča na parkingu: Mladići nasrnuli na čovjeka, pa digli ruku i na djevojku

Iako Nostradamus nije koristio termin "vještačka inteligencija", njegove vizije o novim entitetima koji preuzimaju kontrolu i mijenjaju tok istorije danas se čitaju u takvom kontekstu. Strah od toga da tehnologija prestane da služi kao alat i postane gospodar čovječanstva poklapa se sa predviđanjima o "godini raspleta", time se ukazuje na našu zavisnost od digitalnih sistema koja bi mogla da postane naša najveća slabost, i da nas tako odvede u eru gdje algoritmi, a ne ljudi, donose odluke o životu i smrti, prenosi "Večernji.hr".