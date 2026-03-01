Više od 1.800 letova otkazano: Desetine hiljada putnika ostale zaglavljene

Hiljade letova je otkazano tokom vikenda širom Bliskog istoka i Zaliva nakon što je nekoliko zemalja zatvorilo svoj vazdušni prostor nakon napada Sjedinjenih Država i Izraela na Iran.

Bahrein, Iran, Irak, Izrael, Jordan, Kuvajt, Katar i Ujedinjeni Arapski Emirati (UAE) su među zemljama koje su najavile barem djelimično zatvaranje svog vazdušnog prostora, primoravajući avio-kompanije da obustave, otkažu i preusmjere letove i ostavljajući desetine hiljada putnika zarobljenih širom svijeta.

Sukob je doveo do zatvaranja ključnih aerodroma u Dubaiju, Abu Dabiju i Dohi i otkazivanja više od 1.800 letova od strane glavnih bliskoistočnih avio-kompanija, prema podacima analitičke firme Cirium. Od 4.218 letova zakazanih za subotu, otkazano je 966 (22,9%).

Otkazano je 716 od 4.329 letova zakazanih za nedjelju. U međuvremenu, sajt za praćenje letova FlightAware je izvijestio da je do 3:30 ujutru po srednjoevropskom vremenu u nedjelju, više od 19.000 letova širom svijeta bilo odloženo, a više od 2.600 otkazano.

Svijet Balkanac se javio iz Dubaija: Sve je OK

Nije jasno koliko dugo bi poremećaj vazdušnog saobraćaja mogao da traje, što putnike ostavlja u neizvjesnosti. Džonatan Eskot i njegova vjerenica stigli su u subotu na aerodrom u Njukaslu u Engleskoj, samo da bi saznali da im je direktan let za Dubai otkazan. Eskot se vratio svojoj porodici, koja živi sat vremena od aerodroma, ali nema pojma kada će moći da putuje.

“Niko ne zna. Niko zapravo ne zna šta se dešava sa sukobom. Čak ni Emirati, ni oni nemaju pojma. Niko nema pojma”, rekao je Eskot.