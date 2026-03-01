Isplivali novi detalji tramvajske nesreće: Evo šta je vozač rekao policiji

Krvne analize 60-godišnjeg vozača pokazale su negativan nalaz na alkohol i drogu, dok je sam tramvaj uklonjen sa mjesta nesreće i stavljen pod sudski pečat. Očekuje se da bi već danas mogao biti službeno upisan u registar osumnjičenih, prenosi portal milano.corriere.it.

Scena Skandal u Pinkovim Zvezdama: Izbila svađa popularnog pjevača i voditeljke

Prema rekonstrukciji istražilaca, tramvaj nije usporio, već je tokom vožnje ubrzavao duž ulice Viale Vittorio Veneto. Prošao je ograničenje brzine, stajalište, semafor i skretnicu, nakon čega je pod punom brzinom ušao u krivinu prema Via Lazzaretto, krivinu kojom, prema pravilima, nije smio proći. Vozilo se nagnulo, a samo udar u veliko, vjekovno drvo na zelenom pojasu između šina i kolovoza spriječio je potpuno prevrtanje. Ipak, tramvaj se potom zabio u izlog zgrade na uglu ulice.

U nesreći su poginule dvije osobe, 59-godišnji Ferdinando Favia i 56-godišnji Abdou Karim Toure, državljanin Senegala. Favia je, prema navodima, poginuo na mjestu nesreće nakon što je izbačen iz vozila i potom prignječen, dok je Toure u početku bio živ, ali je preminuo nakon srčanog zastoja uprkos hitnom prevozu u bolnicu.

Vozač, zaposlen u milanskom preduzeću za javni prevoz ATM gotovo 35 godina, policiji je rekao da je doživio naglo zdravstveno pogoršanje.

„Prvo sam osjetio bolove u nozi. Zatim mi je pozlilo. Imao sam nesvjesticu. Nisam više ništa vidio, sve je bilo crno i izgubio sam kontrolu“, izjavio je.

Svijet Prvo obraćanje Pezeškijana nakon smrti ajatolaha: Razočaraćemo neprijatelje, uništavamo njihove baze

Nakon nesreće prebačen je u bolnicu Niguarda, gdje je dijagnostikovana povreda glave. Iz bolnice je otpušten iste večeri sa prognozom od 20 dana oporavka. Istraga će sada pokušati da utvrdi kakav je zdravstveni problem prethodio gubitku kontrole nad vozilom.

Istražioci su oduzeli njegov mobilni telefon kako bi provjerili da li je bio u upotrebi prije nesreće. Prikupljeni su snimci svih nadzornih kamera, kako onih na ulici, tako i kamera unutar tramvaja, te podaci iz „crne kutije“ vozila. Sigurnosni sistemi tramvaja se detaljno provjeravaju, dok je skretnica na kojoj se nesreća dogodila već proglašena tehnički ispravnom i isključena iz kruga sumnje.

Od ukupno 54 povrijeđene osobe, najmanje četiri su i dalje u teškom stanju, iako nijedna nije životno ugrožena. Dvije osobe su smještene u neurointenzivnoj njezi u Policlinico, jedna se nalazi na intenzivnoj njezi u bolnici San Rafaele, a jedna je hospitalizovana na odjeljenju hirurgije u Fatebenefrateli. Deset osoba je pod nadzorom, dok su ostali, uključujući i bebu staru 15 mjeseci, otpušteni kući.

Scena Suzana Jovanović otkrila koje su bile posljednje riječi Saše Popovića

Radovi na uklanjanju tramvaja trajali su cijelu noć. Tek oko 4.30 časova ujutro tehničari su uspjeli da vrate vozilo na šine i uklone ga sa mjesta nesreće. Zgrada u koju je tramvaj udario nosi vidljiva oštećenja, a porodice stanara su preventivno iseljene i smještene u obližnji hotel, dok se čeka procjena statičke bezbjednosti objekta.

Na mjestu nesreće gradsko preduzeće ATM položilo je cvijeće u znak sjećanja na stradale, dok su sindikati izrazili šok i nevjericu zbog tragedije. Italijanski ministar saobraćaja Mateo Salvini takođe je obišao mjesto nesreće, poručivši da „nije vrijeme za traženje krivca“, te da će svi nadležni organi u potpunosti sarađivati kako bi se utvrdila istina.