Poznato ko je ubijeni muškarac: Izrešetan pred ženom i djecom

U nedjelju, 1. marta, u naselju Erdeč u Kragujevcu ubijen je muškarac pred ženom i djecom.

Kako saznaje portal "U centar", ubijen je N.K.

On je, prema navodima pomenutog portala, navodno bio na vikendici kod prijatelja, a osumnjičeni za zločin je bio na kvadu i upucao ga je dok je bio u parkiranom automobilu.

Kako saznaje nezvanično "Kurir", sumnja se da je u pitanju sačekuša.

Policija je na licu mjesta i obavlja uviđaj, istraga je u toku.