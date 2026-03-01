Logo
Poznato ko je ubijeni muškarac: Izrešetan pred ženom i djecom

Izvor:

ATV

01.03.2026

17:49

Познато ко је убијени мушкарац: Изрешетан пред женом и дјецом
Foto: Tanjug

U nedjelju, 1. marta, u naselju Erdeč u Kragujevcu ubijen je muškarac pred ženom i djecom.

Kako saznaje portal "U centar", ubijen je N.K.

On je, prema navodima pomenutog portala, navodno bio na vikendici kod prijatelja, a osumnjičeni za zločin je bio na kvadu i upucao ga je dok je bio u parkiranom automobilu.

Харун Беридан

Svijet

Balkanac se javio iz Dubaija: Sve je OK

Kako saznaje nezvanično "Kurir", sumnja se da je u pitanju sačekuša.

Policija je na licu mjesta i obavlja uviđaj, istraga je u toku.

Ubistvo

Kragujevac

