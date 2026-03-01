Poznato ko je ubijeni muškarac: Izrešetan pred ženom i djecom

Izvor:
ATV
01.03.2026
17:49
Komentari:0
U nedjelju, 1. marta, u naselju Erdeč u Kragujevcu ubijen je muškarac pred ženom i djecom.
Kako saznaje portal "U centar", ubijen je N.K.
On je, prema navodima pomenutog portala, navodno bio na vikendici kod prijatelja, a osumnjičeni za zločin je bio na kvadu i upucao ga je dok je bio u parkiranom automobilu.
Svijet
Balkanac se javio iz Dubaija: Sve je OK
Kako saznaje nezvanično "Kurir", sumnja se da je u pitanju sačekuša.
Policija je na licu mjesta i obavlja uviđaj, istraga je u toku.
Hronika
2 h0
Hronika
5 h0
Hronika
6 h0
Hronika
7 h0
Najnovije
Najčitanije
19
58
19
50
19
44
19
43
19
34
Trenutno na programu