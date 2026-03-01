Logo
Neobičan prizor kod centra Banjaluke - snimljen dabar

Izvor:

ATV

01.03.2026

18:54

Необичан призор код центра Бањалуке - снимљен дабар
U toku sunčanog nedjeljnog dana u Banjaluci, u neposrednoj blizini ugostiteljskog objekta "Stari mlin" u blizini centra grada snimljen je dabar.

Očigledno su toplije vrijeme i sunčan dan u najvećem gradu Srpske prijali i dabru, piše portal "Nezavisne".

Oni su najveći glodari na evropskom tlu, a prepoznatljivi su po spljoštenom repu, gustom krznu i sjekutićima kojima ruše stabla za izgradnju brana.

Ovo je jako bitno iz za samu rijeku Vrbas.

Čistoću i nezagađenost rijeka moguće je utvrditi i dokazati na nekoliko načina, a jedan od dokaza da je priroda čista su dabrovi koji nastanjuju isključivo nezagađene rijeke.

Banjaluka

Dabar u Banjaluci

