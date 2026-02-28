ATV saznaje: Pojačane mjere bezbjednosti u Banjaluci

Izvor:
Danas će u Banjaluci biti pojačane mjere bezbjednosti, saznaje ATV.
U gradu na Vrbasu se igra derbi između Borca i Sarajeva, a zbog prisustva velikog broja navijača, banjalučka policija podigla je mjere sigurnosti.
To podrazumijeva pojačanu kontrolu vozila.
Ono što je promjena u odnosu na prethodne duele između ovih timova jeste da će Sarajevo ovog puta imati podršku navijača nakon dvije godine, što je prethodno nekoliko puta otkazivano iz sigurnosnih razloga.
