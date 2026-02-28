Logo
Large banner

Kakav nas mart očekuje? Objavljena prognoza

28.02.2026

11:57

Komentari:

0
Какав нас март очекује? Објављена прогноза
Foto: ATV

U BiH danas će preovladavati sunčano vrijeme.

Dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može magla ili niska naoblaka. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura vazduha od 14 do 20 stepeni.

1. mart

U ned‌jelju, 1. marta, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle ili niske naoblake.

Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 6, na jugu do 9, a dnevna od 13 do 19 stepeni.

2. mart

Umjereno do pretežno oblačno vrijeme očekuje se u poned‌jeljak, 2. marta.

Poslije podne i tokom noći kiša se očekuje na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Vjetar slab, uglavnom, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 9, a dnevna od 10 do 16, na jugu zemlje do 18 stepeni.

3. mart

U utorak, 3. marta, očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, a dnevna od 10 do 16, na jugu i sjeveru zemlje do 19 stepeni.

4. mart

U srijedu, 4. marta, očekuje se sunčano vrijeme uz postepen porast naoblake poslije podne.

U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove je moguća magla. Krajam dana i tokom noći je moguća slaba kiša. Vjetar slab u sjevernim područjima sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 20 stepeni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.

илу-Абу Даби

Svijet

Jedna osoba poginula u Abu Dabiju prilikom raketnog napada Irana

Podijeli:

Tagovi :

Vrijeme

Vremenska prognoza

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Најљепше вијести у Српској

Društvo

Najljepše vijesti u Srpskoj

3 h

0
На више дионица опасност од одрона

Društvo

Na više dionica opasnost od odrona

5 h

0
Ово су обичаји и вјеровања на Теодорову суботу

Društvo

Ovo su običaji i vjerovanja na Teodorovu subotu

5 h

0
Православље, црква

Društvo

Ako postite Vaskršnji post, ovo treba da znate: Svakoga dana izgovarajte ove riječi

16 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

42

Flightradar: Pogledajte nebo iznad Irana nakon raketnih udara

13

39

Tadić: Kampanje Suda i Tužilaštva namjerne i organizovane

13

37

Poznati novi detalji o zdravstvenom stanju Zorice Brunclik: Pjevačica pomenula Kemiša pa otkrila sve

13

36

Ovako je počeo rat - objavljeni video snimci

13

30

Datum napada na Iran nije slučajan - ima posebno značenje

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner