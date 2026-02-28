Kakav nas mart očekuje? Objavljena prognoza

28.02.2026
11:57
U BiH danas će preovladavati sunčano vrijeme.
Dio prijepodneva po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može magla ili niska naoblaka. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura vazduha od 14 do 20 stepeni.
U nedjelju, 1. marta, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle ili niske naoblake.
Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostatku zemlje sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 6, na jugu do 9, a dnevna od 13 do 19 stepeni.
Umjereno do pretežno oblačno vrijeme očekuje se u ponedjeljak, 2. marta.
Poslije podne i tokom noći kiša se očekuje na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Vjetar slab, uglavnom, južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 2 do 9, a dnevna od 10 do 16, na jugu zemlje do 18 stepeni.
U utorak, 3. marta, očekuje se umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Povremeno su mogući slabi lokalni pljuskovi. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od 2 do 8, a dnevna od 10 do 16, na jugu i sjeveru zemlje do 19 stepeni.
U srijedu, 4. marta, očekuje se sunčano vrijeme uz postepen porast naoblake poslije podne.
U jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove je moguća magla. Krajam dana i tokom noći je moguća slaba kiša. Vjetar slab u sjevernim područjima sjeverni i sjeveroistočni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 20 stepeni, saopšteno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda.
