Na više dionica opasnost od odrona

Iz Auto-moto saveza Srpske upozoravaju vozače na opasnost od odrona na dionicama Kneževo-Ugar, Banjaluka-Jajce u kanjonu Tijesno, Kotor Varoš-Teslić na prevoju Borja, te Dobro Polje–Miljevina i Sarajevo-Foča.

Na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH jutros se saobraća po suvim kolovozima, a vidljivost je smanjena u kotlinama i uz riječne tokove gdje je kolovoz mjestimično vlažan, saopšteno je iz AMS.

Svijet Mediji: Iran priprema protivnapad!

Na snazi je zabrana saobraćaja za sva vozila preko mosta na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina. Alternativni pravac za vozila do tri i po tone je regionalni put Dobro Polje-Jažići-Miljevina.

Izmjene su aktuelne i na dionici puta Dobro Polje-Brod na Drini, odnosno do granice sa Crnom Gorom na Šćepan polju.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka. Saobraćaj se odvija usporeno sa privremenim prekidima od po 10 minuta.

Izmjene u odvijanju saobraćaja zbog radova na snazi su i na dionici magistralnog puta Lamovita-Ivanjska.

Radovi su u toku na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj gdje je u toku uređenje razdjelnog pojasa.

Republika Srpska Danas 34 godine od proglašenja prvog Ustava Srpske

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraća se jednom saobraćajnom trakom. Brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Preko mosta zabranjen je saobraćaj za vozila nosivosti veće od 30 tona.

Zbog aktiviranog klizišta u prekidu je odvijanje saobraćaja na regionalnom putu Ugljevik-Glavičice, u mjestu Ugljevik Selo, dok je na magistralnom putu Foča-Dobro Polje u mjestu Tuhalji saobraćaj otežan.

Minerski radovi izvode se u kamenolomu u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja Ljubogošta.

U FBiH se zbog izgradnje bukobrana na dionici auto-puta Sarajevo sjever- Podlugovi saobraća samo preticajnom trakom.

Na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila nosivosti do tri i po tone, dok je za vozila čija masa prelazi dozvoljenu saobraćaj i dalje obustavljen.

Svijet Ajatolah Hamnei pobjegao iz Teherana?

Zbog uređenja pojasa uz magistralni put Cazin-Velika Kladuša, od 8.00 do 16.00 časova na mjestu radova saobraćaj se odvija jednom trakom.

Na graničnim prelazima u BiH jutros nema dužih zadržavanja.

Iz AMS podsjećaju da je granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila nosivosti do tri i po tone, a Karakaj za sve kategorije vozila.

Na prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.