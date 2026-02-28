Logo
Uhapšen brat Mila Đukanovića

Biznismen Aco Đukanović uhapšen je nakon pretresa porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci, rečeno je "Vijestima" nezvanično iz više izvora.

Prema istim informacijama, bratu bivšeg predsjednika Crne Gore, lisice na ruke stavljene su nakon što je policija pronašla tri puške, policijsku opremu i pancir.

Zemljotres

Region

Zemljotres u Crnoj Gori, treslo se kod Podgorice

Imovina Đukanovića pretresana je od juče oko 13 časova do kasno u noć.

Inspektori u civilu satima su u petak bili raspoređeni oko zgrade u Ulici Vuka Karadžića u centru Podgorice.

