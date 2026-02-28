Logo
Large banner

Orban: Ispunili smo obećanje

Izvor:

Agencije

28.02.2026

09:21

Komentari:

0
Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da je njegova administracija ispunila obećanje da se Mađarska neće uključiti u rat u Ukrajini.

"Obećali smo da Mađarska neće ući u rat i to smo ispunili. Nikakvi mađarski vojnici, nikakvo oružje, nikakav novac nije poslat Ukrajini", naveo je Orban u videu objavljenom na Iksu.

Ајатолах Хамнеи

Svijet

Vrhovni vođa Irana prije 27 dana upozorio šta će se desiti u slučaju rata

On je dodao da patriotska vlast znači bezbjednost i mir.

Podijeli:

Tag :

Viktor Orban

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.

Svijet

Vrhovni vođa Irana prije 27 dana upozorio šta će se desiti u slučaju rata

34 min

0
Израел Иран напад

Svijet

Oglasila se Izraelska vojska: Iz Irana lansirani projektili prema Izraelu!

37 min

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Svijet

Nepotvrđeni izvještaji: Ubijen Amir Hatami, ministar odbrane Irana?

41 min

0
Израел Иран напад

Svijet

Ovo je mogući vojni odgovor Irana

44 min

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

53

U saobraćajci poginuo mladić (19) iz Kozarske Dubice

09

49

Ovo je osumnjičeni za ubistvo Živka Bakića: Prvo mu pucao u noge, pa ga ''ovjerio'' u glavu

09

43

Olasio se Netanjahu nakon napada

09

40

Dvije godine prelazio granicu sa tuđim dokumentima

09

34

Pokrenut i talas sajber napada na Iran

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner