Orban: Ispunili smo obećanje

28.02.2026
09:21
Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da je njegova administracija ispunila obećanje da se Mađarska neće uključiti u rat u Ukrajini.
"Obećali smo da Mađarska neće ući u rat i to smo ispunili. Nikakvi mađarski vojnici, nikakvo oružje, nikakav novac nije poslat Ukrajini", naveo je Orban u videu objavljenom na Iksu.
On je dodao da patriotska vlast znači bezbjednost i mir.
