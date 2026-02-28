Orban: Ispunili smo obećanje

Mađarski premijer Viktor Orban rekao je da je njegova administracija ispunila obećanje da se Mađarska neće uključiti u rat u Ukrajini.

"Obećali smo da Mađarska neće ući u rat i to smo ispunili. Nikakvi mađarski vojnici, nikakvo oružje, nikakav novac nije poslat Ukrajini", naveo je Orban u videu objavljenom na Iksu.

On je dodao da patriotska vlast znači bezbjednost i mir.